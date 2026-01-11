Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo… 0
Astrologi ir sarindojuši visas 12 zodiaka zīmes pēc to intelektuālajiem spējām, izceļot katras zīmes stiprās puses. Kamēr daži izceļas ar loģisko domāšanu un zinātkāri, citu spēks slēpjas emocionālā inteliģencē vai dzīvesgudrībā.
Lūk, ziņu portālā Parade publicētais saraksts ar visu zodiaka zīmju pārstāvjiem. Atceries: katrai no tām ir savs unikālais spēks!
1. vieta
Dvīņi
Dvīņiem piemīt patiesa “visu darītāju” enerģija. Šī gaisa zīme ir ziņkārīga, dievina uzzināt jaunas lietas un nepārtraukti meklē jaunu informāciju. Viņu prāts ir ātrs, elastīgs un asprātīgs – viņi ļoti izceļas intelektuālās diskusijās.