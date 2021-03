Foto: ekrānuzņēmums/ Cluber.com. Kolāža – la.lv

Tās detaļas, kurām mēs pievēršam uzmanību pirmām kārtām, daudz var atklāt par mūsu uztveri, uzskatiem un pat personību. Mūsu zemapziņā mīt tik daudz interesantu un reizēm mums pašiem neatklātu noslēpumu!

Tavs uzdevums šajā testā ir ļoti vienkāršs – jāatbild uz jautājumu, kādu dzīvnieku šajā zemāk redzamajā attēlā tu pamanīji pašu pirmo?



Zebra

Ja tu pirmo pamanīji zebru, tas nozīmē, ka tu esi aktīvs cilvēks, tev ir “lipīga” harizma un tāpēc pie tevis tiecas citi cilvēki. Tu esi kompānijas dvēsele un vienmēr zini, ko teikt – arī neveiklos brīžos. Tu esi ļoti spontāns cilvēks, kas reizēm tev traucē pieņemt apdomīgus lēmumus.

Kaķis

Tu esi introverts cilvēks. Tev patīk citu uzmanība tikai tad, kad tu pats to vēlies. Citos gadījumos tu no tā izvairies. Tev patīk vērot notiekošo no attāluma. Tev nepatīk daudz runāt. Tāpēc dažreiz cilvēkiem liekas, ka tu esi iedomīgs. Taču patiesībā tu esi tu pats – patstāvīgs un neatkarīgs.

Pīle

Ja tu pirmo pamanīji pīli, tu esi liels optimists! Tu nekad nenolaid rokas un neļauj uzvarēt skumjām. Tu dzīvo dzīvi tā, it kā šī diena būtu pēdējā. Tu māki priecāties par visu. Un vēl – tev ļoti patīk ceļot.

Koala

Tu esi nosvērts un mierīgs cilvēks. Tev patīk dzīvot dzīvi savā tempā. Tomēr dažreiz tu esi izteikts egoists. Tu esi labestīgs un centies būt laipns. Tev patīk kontrolēt situāciju. Tev nepatīk skaļas ballītes un vietas, kur ir daudz cilvēku. Vismīļākā vieta uz zemeslodes – mājas.

Zilonis

Tev nav vienaldzīgi cilvēki, kas ir ap tevi. Tomēr tev pašam ir sava galva uz pleciem un tu neciet, ja kāds tevi izrīko. Tu esi atbildīgs, uzticams un laipns. Apkārtējie vienmēr uz tevi var paļauties.

Lācis

Tu esi trakoti konservatīvs cilvēks un tev patīk darīt tā, kā tu esi izdomājis. Jebkuras izmaiņas vai plānu maiņas tevī rada mazu sašutumu. Tu esi ļoti pedantisks. Tev dzīvē ir konkrētas vērtības un tu tās ievēro. Tev nepatīk, ja ap tevi ir pārāk daudz trokšņu, cilvēku un notikumu. Tu neproti rīkoties spontāni. Ja tu ko izlem, tātad, esi apdomājis visus variantus. Ļoti nozīmīgu lomu tavā dzīvē spēlē ģimene.

Žirafe

Tu apbrīno cilvēkus un viegli iejūties jebkurā kompānijā. Tu vienmēr izskaties laimīgs un ar dzīvi apmierināts. Tu esi uzticams draugs. Pats galvenais – tev nepatīk rutīna un tu centies izvairīties no pelēkas un vienmuļas dzīves. Dažreiz gan tādā skrējienā paskrien garām savai patiesajai laimei.

Cūka

Tu esi neatkarīgs cilvēks. Tev piemīt lielisks, analītisks prāts. Tev garām nepaslīd ne sīkākā detaļa. Tev ir satriecoša atmiņa! Dažreiz tu gribi vienlaicīgi izdarīt pārāk daudz un tāpēc kaut ko nepaspēj.

Trusis

Tu esi radoša personība. Arī vienlaikus ļoti enerģisks un centies būt laimīgs. Tu zini, kā apkārtējos sasmīdināt. Tev vienmēr dzīvē ir daudz draugu. Tu proti atpazīt citu cilvēku sajūtas un emocijas. Dažreiz aizmirsti pats par sevi un savām vajadzībām.

Lauva

Kā jau īstens zvēru karalis, arī tu esi dzimis līderis. Tu viegli pārliecini cilvēkus sekot tev. Dažreiz tu esi pārāk uzstājīgs un centies dominēt, kas citiem cilvēkiem nepatīk. Tu dievini tos brīžus, kad vari vadīt un kāds tev to lūdz darīt.

Pūce

Tev piemīt analītisks, ass prāts. Tev gan patīk strādāt vienatnē, jo tā tu labāk visu vari pārdomāt. Tu neciet haosu un nekārtību, jo tu esi perfekcionists. Lai ko tu arī darītu, visam ir jābūt ideāli. Tomēr tu dažreiz kļūdies, tāpat kā jebkurš cilvēks savā dzīvē un to smagi pārdzīvo. Nevajadzētu tā! Tev ne pārāk patīk lielas kompānijas, tomēr patīk laiku pavadīt kopā ar tuviem un mīļiem draugiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.