Tev vajadzēs šodien brīvību – tieši šo sajūtu un neko citu! Horoskopi 30.oktobrim







Auns

Tev nāksies šodien sastapties ar to, ko sauc par cilvēcību. Iespējams, ka tev vajadzēs palīdzību pavisam negaidītā situācijā un tu to saņemsi no cilvēkiem, no kuriem pavisam nebūsi gaidījis.

Vērsis

Ja tev šodien izdosies atrast cienījamu iemeslu tam, lai atteiktos no tiem pienākumiem, kas tev ir jāizdara – izmanto to un slinko tālāk.

Dvīņi

Visas tās lietas, kuras ir vienkāršas un pat acīmredzamas, šodien tev negaidīti liksies sarežģītas. Nepārdzīvo – tādas dienas ir visiem, vienkārši sagaidi vakaru un viss atrisināsies.

Vēzis

Tev vajadzēs šodien brīvību – tieši šo sajūtu un neko citu. Un izmanto to! Dodies kādā pastaigā vai pie jūras – sajūti to, ka esi pavisam brīvs un vari darīt to, ko tu vēlies.

Lauva

Paskaties atpakaļ, iespējams, tu ieraudzīsi tur kaut ko tādu, kas tev palīdzēs saprast to, kas ar tevi notiks jau tuvākajās dienās. Vai tas būs kaut kas biedējošs? Ne gluži!

Jaunava

Tu būsi šodien noskaņots nedaudz pat agresīvi, lai gan pats to nemaz nemanīsi. Bet – tu pamanīsi, kā citi reaģē. Un, ja nesaproti, kāpēc tā – atceries, ka lasīji šīs rindiņas.

Svari

Tas vieglums, ar ko tu šodien visu darīsi, būs apskaužams. Un kas vēl interesantāk – tieši tikpat viegli nauda nāks un ies. Izmanto to!

Skorpions

Pacenties uzvesties tā, it kā tu būtu šodien izdarījis visu to, ko esi vēlējies. Vai tā nav? Nu un kas – citiem par to nekas nav jāzina.

Strēlnieks

Šī diena var izrādīties nedaudz garlaicīga tavām ambīcijām. Pārkārto istabu, noskaties kādu jaunu filmu, sāc lasīt jaunu grāmatu – padari savu dzīvi krāsainu pats.

Mežāzis

Šodien tavu dvēseli sasildīs tas, ka tu būsi vajadzīgs citiem cilvēkiem. Tas tevi padarīs patiesi laimīgu.

Ūdensvīrs

Lai cik pierasta tev neliktos šī diena rīta stundām, tā noteikti tāda nebūs. Tā būs patiesi krāsaina un piepildīta. Izbaudi to!

Zivis

Visam, kas šodien ir iederīgs kategorijā “vēlmes”, neatsaki. Pacenties atrast brīvu brīdi, lai savas vēlmes piepildītu. Tieši tas šodien tev būs visvairāk vajadzīgs.