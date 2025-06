“Tēvs uzdāvināja māju brālim. Vai es un mani bērni var apstrīdēt šo dāvinājumu?” Situāciju skaidro zvērināts notārs Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda skatītāja jautāja par dāvinājumu – nekustamo īpašumu – un juridiskajajām niansēm: “Tēvs uzdāvināja māju brālim, bet es – meita – varu tur dzīvot līdz mūža galam. Vai es un mani bērni var apstrīdēt šo dāvinājumu?” Uz šo skatītājas jautājumu atbildēja raidījuma viesis – Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe.

“Pašu dāvinājumu kā tādu īsti apstrīdēt nevar. Dāvinājuma līgumu var apstrīdēt tikai tad, ja tas līgums ir bijis viltots, izkrāpts, nepatiess. Tikai tad to varētu mēģināt kā līgumu apstrīdēt. Tas parasti neiet cauri! Visticamāk, tas tur tā nav noticis. Ja tas jau ir ierakstīts zemesgrāmatā, tad arī pats cilvēks ir gājis pie notāra, tātad, viņš, visticamāk, jau ir sapratis, ko viņš dara un kāpēc to dāvinājumu ir darījis,” skaidroja eksperts.

“Bet viņš varētu izprasīt atkal to pašu neatņemamo daļu, par ko mēs jau runājām [raidījumā]. To gan var izprasīt! Te gan ir jāņem vērā, ka šai meitai jau ir noteiktas tiesības – mūža lietošanas tiesības – šajā nekustamajā īpašumā. Arī šīm lietošanas tiesībām ir vērtība. Ļoti iespējams, ka tā vērtība jau nosedz to neatņemamās daļas vērtību, ko viņa ir saņēmusi,” norādīja Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Kaupe, atbildot uz skatītājas jautājumu par tēva dāvinājumu – nekustamo īpašumu.

