Vasara ir laiks jauniem un aizraujošiem piedzīvojumiem vai vienkārši nepiespiestai atpūtai no ikdienas rūpēm. Ja plānojat doties brīvdienu izbraucienā tepat netālu, tad Lietuvas kūrorti un kūrortu teritorijas būs tieši tas, ko meklējat!

Birštona – harmonijas un arī adrenalīna cienītajiem

Pateicoties dabas bagātībām – minerālūdens avotiem, ārstnieciskajām dūņām, tīrajam gaisam un veselībai labvēlīgajam klimatam, Birštonas kūrorts ne tikai dziedina, bet arī piedāvā aizraujošas aktivitātes gan uz zemes, gan ūdenī, gan arī gaisā.

Lidojums ar gaisa balonu ir unikāls veids, kā iepazīt Birštonu un tās apkaimi no putna lidojuma. Lidojuma laikā iespējams aplūkot brīnišķīgo Birštonas dabu, kas neatstās vienaldzīgu. Lidojums ar gaisa balonu vienam cilvēkam maksā no 120 līdz 150 eiro un ilgst aptuveni 1 stundu.

Ja vēl neesat gatavs lidojumam ar gaisa balonu, kūrorta teritoriju iespējams apskatīt arī no Lietuvā augstākā skatu torņa. Torņa skatu laukums ir uzbūvēts 45 metru augstumā, taču torņa kopējais augstums sasniedz 55 metrus. Tiem, kuri nevar vai nevēlas kāpt pa kāpnēm, pie torņa ir uzstādīts informatīvais stends, kur, noskenējot QR kodu, būs iespējams redzēt skatu, kas paveras no torņa augšas.

Birštonā atrodas ne tikai augstākais skatu tornis, bet arī Lietuvā garākā (600 metri) un ekstrēmākā kamaniņu trase “Pramogų kalnas”.

Lielākais izaicinājums izklaidētājiem būs pagrieziena loka, kas atrodas 10 metru augstumā, pārvarēšana. Nobrauciena laikā iespējams sasniegt ātrumu līdz pat 40 km/h, sniedzot pozitīvas un aizraujošas emocijas gan lieliem, gan maziem.

Birštonu ieskauj ne tikai zaļā daba, bet arī līkumotā Nemunas upe, tāpēc ūdens tūrisms siltajā sezonā kļūst par populāru izklaidi. Šeit iespējams izbraukt gan ar laivu, gan arī izmēģināt dažāda garuma un sarežģītības maršrutus ar kajakiem. Taču ekstrēmo ūdens sporta veidu cienītāji var izmēģināt veikbordu Birštonas veikparkā.

Kauņas rajons – aizraujoši un maz zināmi apskates objekti

Kauņas rajons jau pagājušā gadsimta sākumā bija slavens ar senatnīgo dabas skaistumu un ārstniecisko spēku. Šodien tā ir klusuma un mājīguma oāze, kas aicina aizbēgt no pilsētas kņadas, veltīt laiku atpūtai un iepazīt mazāk zināmus apskates objektus.

Kauņas rajona apmeklētājus priecēs viens no jaunākajiem apkaimes apskates objektiem – kultūras kuģis “Nemuno7”. Agrāk šis kuģis kalpoja kā zemessūcējs jeb Nemunas upes grunts tīrītājs, taču tagad tas atdzimis kā daudzfunkcionāla telpa, kas savieno industriālā mantojumu un moderno mākslu.

Viens no veiksmīgākajiem kultūras mantojuma atjaunināšanas piemēriem ir Ģenerāļa Prana Vaiciuškas villa. Vaiciuškas bija ārsts, brigādes ģenerālis un sabiedriskais darbinieks, nozīmīga starpkara perioda personība Lietuvā, kas piedalījās valsts veidošanā.

Kaut arī šobrīd tā ir privāta dzīvojamā māja, tās un citu koka māju arhitektūru ir iespējams apbrīnot, pastaigājoties pa Kačergines ielām.

Vai esat baudījuši dabīgo minerālūdeni? Ja esat Kulautuvā, noteikti izmantojiet iespēju to nobaudīt. Minerālūdens buvete ir atvērta visu cauru gadu, turklāt tā ir kļuvusi par grāmatu koplietošanas vietu un vietu atpūtai, ļaujot baudīt skaistus skatus uz priežu mežu.

Druskininki – vieta, kur baudīt visu – labsajūtu, atpūtu un izklaidi

Druskininki ir daudzpusīgs kūrorts, kurā tiek praktizētas gadsimtiem senas labsajūtas un mierīgas atpūtas tradīcijas, kā arī visa gada garumā piedāvāts plašs aktivitāšu klāsts. Neapšaubāmi, pilsētas un tās apkārtnes unikālākā iezīme ir tās krāšņā daba. Kūrorta priežu meži, svaigais gaiss un piedāvātās aktivitātes palīdzēs atpūsties un mazināt stresu. Šeit ir arī vairākas pārgājienu un riteņbraukšanas takas.

Tos, kuri vēlas izbaudīt augstākā līmeņa spa procedūras un līdzsvarot miega kvalitāti, kā arī atslābināt nervu sistēmu, gaidīs “Amberton Green SPA”. Tas ir vienīgais šāda veida spa Ziemeļeiropā.

Mūsdienu steidzīgajiem cilvēkiem šī terapija piedāvā iespēju pilnībā atpūsties un relaksēties ierobežotā laika periodā. Šī klusuma oāze piedāvā inovatīvākās spa procedūras, kas palīdz pārvarēt hronisku nogurumu, bezmiegu, spēku izsīkumu un citas problēmas.

Tomēr, ja vasarā vēlaties atvēsināties un izbaudīt ziemas priekus, jūs gaidīs “Snow Arena”. Tas ir viens no lielākajiem slēpošanas kompleksiem Eiropā. Pieejamas trīs dažādas trases, turklāt to platums ir līdz 50 metriem, bet augstuma starpība 65,65 metri. Tiem, kas nevēlas kāpt uz slēpēm vai snovborda, ir iespēja izmēģināt nobraucienu ar piepūšamajām kamerām.

Lai apskatītu Druskininkus no putna lidojuma, dodieties izbraucienā ar gaisa vilcieniņu. Trošu ceļš savieno divas populārākās kūrorta vietas: akvaparku ar tropisko klimatu un izklaides kompleksu “Snow Arena”. 45 metrus garais brauciens no viena upes krasta līdz otram aizņem aptuveni 7,5 minūtes un ļaus apbrīnot elpu aizraujošos skatus uz pilsētas panorāmu, kūrorta mežiem un romantisko Nemunas upi.

Kuršu lagūnas, kuršu kāpas un Tomasa Manna vasarnīca

Kuršu kāpas Neringā. Foto: Shutterstock



Neringa, kas atrodas Kuršu kāpu pussalā Baltijas jūras krastā, ir miera, iedvesmas un atklājumu osta starp smaragda jūru un lagūnas ūdeņiem. Šis kūrorts aicina baudīt neskarto piekrasti, priežu mežus un krāšņās smilšu kāpas. Neringa var lepoties ar trīs Zilā karoga, nūdistu, kā arī mājdzīvniekiem draudzīgām pludmalēm.

Līdzās pludmalēm, pastaigājoties pa nesen atklāto apskates maršrutu, pussalas relaksējošo noskaņu aicina izbaudīt vēl viens leģendārais Neringas apskates objekts – Pārnidas kāpa.

Uzkāpjot šajā iespaidīgajā 52 metrus augstajā smilšu kalnā, iespējams izbaudītu vienu no neaizmirstamākajām Baltijas jūras un Kuršu lagūnas panorāmām. Ja vēlaties iepazīt Neringu kājām, dodieties pa kādu no piedāvātajiem pastaigu maršrutiem. Nostalģiskākais no maršrutiem vijas cauri Urbo kalna priežu mežiem. Labi apgaismots un tikko atjaunots taku tīkls aizvedīs uz Nidas bāku.

Neringas lielākā apdzīvotā vieta ir Nida, kur ik uz stūra atrodas kāds apskates vērts objekts. Lai vēl dziļāk izprastu šīs vietas nozīmi, piesakieties ekskursijai tās kultūras un tūrisma informācijas centrā “Agila”. Pieredzējis vietējais gids aizvedīs jūs divu stundu ilgā ceļojumā, kas caurvij Kuršu kāpu vēsturi, kultūras attīstību, tradīcijas un Nidas zvejnieku cīņas.

Ja esat kultūras cienītājs, iesakām apmeklēt arī Tomasa Mannas vasarnīcu, kurā atklātas vēl divas izstāžu telpas. Vasarnīcā ir apskatāma Nobela prēmijas laureāta oriģinālā guļamistaba ar autentiskām mēbelēm un nepārspējamo skatu uz lagūnu un priežu birzi, kas paveras caur zili krāsotiem koka logiem. Rakstnieka gars ved apmeklētājus arī caur jauno interaktīvo Neringas kultūras un vēstures ekspozīciju, kas izrotāta ar vēl neredzētiem artefaktiem un audioierakstiem Kuršu kāpu vēstures muzejā Nidā.

Traķu pils un Eņģeļu pakalns

Traķi piesaista ar savu unikālo, ezeriem bagāto ainavu un viduslaikos būvēto, pagājušajā gadsimtā no gruvešiem piecelto piļu kompleksu. Vectraķu, Traķu pussalas un salas pils ir šīs kūrorta teritorijas vizītkarte, kas atspoguļo ne tikai materiālo (arhitektūras), bet arī garīgo Lietuvas tautas mantojumu.

Viesojoties Traķos, jums noteikti ir jāapmeklē Traķu salas pils, kas tiek uzskatīta par viduslaiku aizsardzības šedevru.

Bez pastāvīgās muzeja ekspozīcijas pils pagalmos un zālēs regulāri tiek rīkotas dažādas izstādes, konferences, mūzikas festivāli un izrādes. Par tradīciju kļuvušas pils pagalmā notiekošās Seno amatu dienas un Vītauta Dižā vēstures vakari.

Kopš 1962. gada Traķu salas pils centrālajā ēkā darbojas Traķu vēstures muzejs, kur iespējams apskatīt pils interjeru un daudzos interesantos eksponātus, kā arī iepazīt Traķu pilsētas, tās piļu un unikālo Traķu zemes vēsturi. Kopumā muzeja fondos uzskaitīti aptuveni 400 tūkstoši eksponātu.

Traķu kūrorta teritorijā atrodas arī viena no spilgtākajām Lietuvas muižām – Užutraķa muiža. Galves ezera krastā esošais restaurētās muižas un parka ansamblis sniegs iespēju sajust 19. gadsimta Lietuvas muižniecības dzīves garu.

Muižas ēkas ir rotātas ar iespaidīgiem Luija XVI stila interjeriem, bet no terases paveras pasakains skaits uz Traķu pili. Pils teritorijā izveidots jauktā tipa parks, kas rotāts ar antīko skulptūru kopijām un pasakainu dārzu. Šeit joprojām aug ap simts dažādu veidu un formu koki un krūmi – vairāk nekā puse no tiem, veidojot šo parku, tika speciāli iegādāti un atvesti.

Viens no unikālākajiem šī kūrorta apskates objektiem ir Eņģeļu pakalns. Šajā tautas dievbijības un garīguma veicināšanas vietā ir daudz koka eņģeļu skulptūru – ar skaistām, kaltām saulītēm un tautiskiem simboliem izrotāti dzīvības koki.

Pašlaik lielajā laukumā debesis sveicina vairāk nekā 40 lieli un mazi koka eņģeļi un no ozola izgrebtas stabveida skulptūras. Katrs pakalnā esošais eņģelis iemieso kādu no dzīves patiesībām, galvenajām cilvēces vai kristietības vērtībām – dzīvība, miers, līdzjūtība, mīlestība, veselība, cerība un daudzas citas. Šeit atrodami arī ģimenes un zinātnes aizbildņi, garīgā miera un Baltijas ceļa sargātāji.