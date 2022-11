Foto: Shutterstock

Tu būsi ļoti, ļoti nepacietīgs un tieši tas var tevi iegāzt! Horoskopi 22.novembrim Ieteikt







Auns

Var gadīties, ka tu šodien maziņš, melns un knapi pamanāms. Šādā gadījumā labākais, ko tu vari darīt – to, kas tavu sirdi silda. Respektīvi, izvēlies to, kas tev patīk un tevi iepriecina.

Vērsis

Būs jāatceras kāds pagātnes notikums un gadīsies tā, ka tu īsti uzreiz to nevarēsi atcerēties. Bet tā kā tev to ļoti vajadzēs, labāk pajautā jau laicīgi kādam no ģimenes, par ko ir runa. Aiztaupīsi daudz nepatīkamus brīžus gan sev, gan citiem.

Dvīņi

Šodien jānotiek kaut kam negaidītam, tomēr nekādas nepatikšanas tas nesola. Tieši pretēji – tu būsi priecīgs par šo pārsteigumu.

Vēzis

Pacenties nevienam šodien nedemonstrēt savu emocionālu dabu un ievainojamību. Citi to var izmantot savā labā.

Lauva

Tev liekas, ka tu esi neaizskarams, taču tas ne tuvu tā nav. Visam, ko tu dari un saki, ir sekas. Padomā par to.

Jaunava

Jo vieglāk un vienkāršāk tu šodien uztversi to, kas tevi sagaida, jo ātrāk tev izdosies atrisināt savas problēmas.

Svari

Pavisam negaidīti šodien tev var parādīties iemesls kaut ko nosvinēt. Tas, protams, padarīs tavu dienu īpaši priecīgu.

Skorpions

Ja tu vēlies būt uzmanības centrā, nāksies tam veltīt daudz pūļu, jo kopumā šī diena nav paredzējusi tev nekā īpaši izcelties uz citu fona. Taču reizēm labāk “saplūst” ar fonu, nekā izcelties nepatīkamā veidā.

Strēlnieks

Tu būsi ļoti, ļoti nepacietīgs un tieši tas var tevi iegāzt un sagādāt lielākas vai mazākas nepatikšanas. Ja to nevēlies, bruņojies ar pacietību.

Mežāzis

Uzņemties atbildību par saviem vārdiem – skan vienkārši, bet reizēm dzīvē nemaz tik vienkārši nav. Šodien tu vari to uzzināt.

Ūdensvīrs

Ja tu vari atrast laiku, lai paslinkotu vai izklaidētos, tu vari atrast laiku arī, lai apgūtu kaut ko, ko visu laiku atliec uz vēlāku. Saņemies un izdari to.

Zivis

Tevi šodien sagaida dažādi piedzīvojumi, tā, piemēram, izrādīsies, ka tu neviens neesi gatavs piekrist un beigās vēl apvainosies, ka citi tevi neatbalsta. Vienvārdsakot, ar tevi šodien būs sarežģīti visiem. Pat tev pašam.