Šaubu laiks ir pagātne! Horoskopi 21.novembrim







Auns

Šodien tu nevarēsi vainot nevienu, izņemot sevi, ja kaut kas nenotiks tā, kā tu biji plānojis. Būsi slinkojis – sekas tu manīsi.

Vērsis

Tu pārāk mīli balansēt uz smalkas robežas. Šodien nebūs nepieciešamības to darīt, bet tu vienalga gribēsi riskēt, lai kādam parādītu, cik labi to proti. Dažreiz tu rīkojies patiešām muļķīgi, vai tu to zini?

Dvīņi

Ja ir daži cilvēki tavā tuvumā, kas ir aizmirsuši godīgas spēles noteikumus, labākais, ko tu vari darīt šādā situācijā – nepiedalīties viņu netīrajās spēlītēs.

Vēzis

Šo dienu vēlams pavadīt mierīgi – kopā ar bērniem, ģimeni. Starp citu, no bērniem tu šodien daudz varēsi mācīties.

Lauva

Sadarbība ar citiem ir pat ļoti vēlama un tieši šodien, jo ieguvējs vairāk šajā situācijā būsi tu, nekā tie citi. Tāpēc, ja vien tev ir iespēja kaut kur piedalīties un kāds tevi aicina to darīt – noteikti neatsaki.

Jaunava

Savā trakajā skrējienā, kad tu gribi visu paspēt un visu izdarīt, tu nereti aizmirsti par tiem cilvēkiem, kuri tevi mīl un uztraucas par tevi. Veltī viņiem savu laiku!

Svari

Atpūties un pacenties gūt prieku un baudu no tām lietām, kas tevi iepriecina. Šodien notiks kaut kas tāds, kas būs tev ļoti personīgs un tuvs.

Skorpions

Pacenties paskatīties arī sarežģītās situācijās uz lietām no citas puses – ieraugi tur kaut ko jauku. Vai arī šodien tu kritīsi pesimismā un nekas tev tad vairs nevarēs palīdzēt.

Strēlnieks

Šo dienu vajadzētu pavadīt gudri – mācīties no svešām kļūdām, nevis pieļaut savas. Tas izrādīsies daudz nepatīkamām, nekā tu vari iedomāties.

Mežāzis

Tu būsi kāda greizsirdības iemesls. Pacenties tomēr vismaz pie reizes nekļūt arī par upuri. Un vispār – turies tālāk no visa, kas saistīts ar attiecību skaidrošanos.

Ūdensvīrs

Šaubu laiks ir pagātne. Šodien ir īstais brīdis skaidri un pamatīgi apzināties, ko tieši tu vēlies sasniegt. Vēl jo vairāk – izvirzīt šo mērķi un doties uz to.

Zivis

Tu šodien runāsi daudz par daudz. Pacenties tomēr nereti ievilkt elpu un paņemt pauzīti. Taču tas, ka tu citiem ar to sakritīsi uz nerviem – par to nav ne mazāko šaubu.