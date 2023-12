Foto: Shutterstock

Tu būsi uzlādēts ar pozitīvu enerģiju! Horoskopi 28. decembrim Ieteikt







Auns

Neviens šodien tevi nekritizēs un uz tavām kļūdām nenorādīs, tāpēc, ja šodien sēdēsi peļķē, tas notiks tikai pēc tevis paša iniciatīvas. Tā vietā, lai domātu par to, ko varētu vainot par šo kļūdu, centies vienkārši pats izvairīties no kļūdām un peļķes.

Vērsis

Būs labi, ja tev šodien būs labi nodomi, jo, ja tie tādi nebūs, tev, visticamāk, neizdosies arī sasniegt savus mērķus.

Dvīņi

Tu būsi uzlādēts ar pozitīvu enerģiju, pat vairāk nekā tev būs nepieciešams. Centies to neizmantot par ļaunu!

Vēzis

Noskaņojuma maiņa šodien būs tikpat vienkārša kā apģērba maiņa. Cerams, ka, ja ne apģērbā, tad vismaz noskaņojumā tu dosi priekšroku gaišākām krāsām.

Lauva

Arī tavi ģimenes locekļi ir cilvēki, un viņiem dažkārt ir nepieciešama rīcības brīvība, nemaz nerunājot par vārda brīvību, protams, saprāta robežās. Padomā par to.

Jaunava

Meklē amizanto pusi jebkurā muļķīgā situācijā, kurā tu šodien nonāksi. Tas tev palīdzēs tikt galā ar sarežģīto.

Svari

Tev būs smagi un daudz jāstrādā, un būs lietas, kas ir jādara nekavējoties. Iespējams, ka tu vari plānot kaut ko tuvai nākotnei, šos plānus tev izdosies realizēt.

Skorpions

Šodien neatkarīgi no tā, ko tu darīsi, vari cerēt uz apkārtējo lojalitāti. Esi pieklājīgs un tu saņemsi to pašu no apkārtējiem.

Strēlnieks

Tavai situācijai šodien vajadzētu uzlaboties, ja tā jau nav uzlabojusies. Palielināsies tavs spēks, un dažas problēmas atkritīs pašas no sevis.

Mežāzis

Tev būs dota reāla iespēja mainīt lietas uz labo pusi. Tavās interesēs ir pasteigties pirms to nav izdarījis kāds cits.

Ūdensvīrs

Šodien veiksmīgākais būs tas, kuram būs labāk attīstīta iztēle. Ikvienu notikumu var interpretēt dažādi!

Zivis

Pat nemēģini šodien neko slēpt no saviem tuviniekiem. Pirmkārt, tas neizdosies, un, otrkārt, viņi par to apvainosies. Labāk pagatavo viņiem kaut ko garšīgu vakariņās.