Šonedēļ tevi gaida labvēlīgas pārmaiņas! Horoskopi no 25. līdz 31. decembrim







Auns

Noslēgtības laiks ir beidzies. Ir pienācis laiks parādīt sevi citā gaismā. Atgūsti zaudēto laiku, iekaro jaunus apvāršņus. Nebaidies no jauniem kontaktiem un ielūgumiem. Padomā par pārmaiņām savā mājoklī, ne obligāti globālām, bet būtiskām, kas kaut ko nozīmēs tev pašam. Nekaitēs arī jauna apģērba iegāde. Iemācies no jauna paskatīties uz brīnišķīgo pasauli.

Vērsis

Paskaties uz savu dzīvi no citas perspektīvas un rīkojies tikai mīlestības un līdzjūtības vadīts. Pat tad, ja draugi un kolēģi sagādā tev papildu raizes un nepatikšanas. Zvaigznes sola aktīvus darījumus ar naudu, diezgan daudz nāksies tērēt arī dāvanām. Tomēr naudai patīk, kad tā ir apritē! Jaunu sasniegumu un tehnoloģiju izmantošana darbā ļaus sasniegt svarīgus rezultātus, par kuriem vēl nesen tikai sapņoji. Radi savā mājoklī mājīgumu un kārtību, tad tieši tāds būs arī tavs nākamais gads – pārdomāts un kārtīgs.

Dvīņi

Pienāks prieka un burvības laiks. Drosmīgi īsteno savus sapņus un fantāzijas. Profesionālajā jomā vari sagaidīt karjeras uzplaukumu, tev , visticamāk, tiks piedāvāts jauns darbs. Trešdiena nav slikta sarunām ar priekšniecību. Tās var izrādīties ļoti konstruktīvas.

Vēzis

Saspringts darbs nedēļas sākumā var mazināt tavus spēkus, taču finansiālās perspektīvas kļūs skaidrākas un patīkamākas, kas būs kā atmaksa par visām tavām grūtībām. Ceturtdien ir vērts mazināt saspringto darba ritmu un pievērsties patīkamākām lietām. Sestdiena ir piemērots laiks, lai paveiktu kaut ko tādu, ko jau sen sev solīji, bet agrāk to nevarēji atļauties. Svētdien būs daudz raižu, taču tās būs patīkamas.

Lauva

Šonedēļ centies būt maigāks un pielaidīgāks attiecībās ar citiem cilvēkiem, un savu apņēmību un stingrību atstāj uz citiem laikiem. Pirmdien centies izvairīties no konfliktiem un pārpratumiem. Otrdien neveiksme kādā pasākumā liecinās, ka labāk no tādiem pasākumiem turpmāk būtu atteikties. Piektdien dari visu nesteidzīgi, ja vēlies izvairīties no nervu sabrukuma. Nedēļas nogalē labāk doties ceļojumā vai pie tuviem draugiem, lai sagaidītu Jauno gadu.

Jaunava

Nedēļa var būt aktīva un auglīga, ja vien neķersies pie daudzām lietām vienlaikus. Ir svarīgi noteikt prioritātes. Parūpējies par saviem mīļajiem, noskaidro, kā viņi jūtas, kas viņiem sagādā prieku. Nedēļas vidū tev jānoķer kāda svarīga ideja, ko vēlāk tu varēsi arī realizēt. Svētdien centies netērēt laiku cilvēkiem, kas to nav pelnījuši.

Svari

Šajā nedēļā tev jācenšas saglabāt skaidru galvu un skaidras domas. Trešdien ietekmīgu cilvēku atbalsts palīdzēs tev ieņemt jaunas pozīcijas biznesa jomā. Ceturtdien tu saņemsi patīkamas ziņas. Nedēļas beigās tev vajadzētu doties ceļojumā, lai atpūstos un sagaidītu Jauno gadu mazliet neierasti.

Skorpions

Tuvojas labvēlīga nedēļa tavu ideju un plānu īstenošanai. Šis ir piemērots laiks, lai parakstītu līgumus un atrastu domubiedrus savā ceļā. Tev veiksies daudzējādā ziņā, tu saņemsi ļoti izdevīgu piedāvājumu no saviem bijušajiem priekšniekiem un pat var gadīties, ka atgriezīsies savā iepriekšējā darbavietā ar daudz lielāku atalgojumu. Kas attiecas uz personīgo dzīvi, tev nāksies pārskatīt dažus principus, lai izpildītu kādu svarīgu uzdevumu. Un tikai tad tevi gaida harmonija un savstarpēja sapratne ar tavu partneri.

Strēlnieks

Šī nedēļa iezīmē grūtības un stresa perioda beigas, un līdz nedēļas vidum tavas attiecībās ar veiksmi būs sarežģītas. Tomēr uz nedēļas nogali tas viss mainīsies, un tev izdosies sākt realizēt savas ieceres. Centies šajā laikā pabeigt visus darījumus, lai varētu sākt koncentrēties uz brīvdienām.

Mežāzis

Šonedēļ tevi gaida labvēlīgas pārmaiņas. Kontakti un tikšanās šajās dienās prasīs daudz laika, bet nākotnē tie nesīs ienākumus. Draugiem un paziņām labāk neatsaki, ja viņi tev lūdz palīdzēt. Īpaši svarīgs tev būs morālais aspekts. Svētdien centies radīt svētku noskaņu sev un saviem mīļajiem.

Ūdensvīrs

Šī nedēļa var būt labvēlīgs laiks, lai pārskatītu savu vērtību sistēmu. Iespējams, tev vajadzētu mainīt savu sociālo loku un Jauno gadu sagaidīt jaunā kompānijā. Šīs nedēļas notikumi atgriezīsies pie tevis atkal pēc kāda laika. Tavos plānos var notikt būtiskas izmaiņas.

Zivis

Neatsakies no draugu uzaicinājuma nosvinēt Jaungada vakaru negaidītā un neparastā vietā. Tikšanās ar jauniem cilvēkiem un viņu oriģinālās idejas sola daudz interesantu un patīkamu vakaru. Svarīgas lietas būtu jāpabeidz līdz trešdienas vakaram.