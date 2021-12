Foto: Shutterstock

Tu vari piedzīvot šausmīgu grēku – vari izrādīties ārkārtīgi lepns! Horoskopi 13.decembrim Ieteikt







Auns

Šīs dienas notikumi jāuztver nopietni, pat pastiprināti nopietni. Ja sākumā tas, kas noticis, tev var likties tīrais sīkums, vēlāk var izrādīties, ka viss ir desmitreiz nopietnāk!

Vērsis

Strīdēties ar kādu šodien ir bezcerīgi – risinājums būs piekāpties. Centies noturēt savu pozīciju pamatojot savu viedokli, bet netērē laiku un enerģiju strīdoties.

Dvīņi

Šī diena ir laba pārdomām, arī konkrētām rīcībām. Bet absolūti nepiemērota riskam, ko tu nepamatoti gribēsi uzņemties un tā rezultātā – visu sabojāsi.

Vēzis

Esi varens savos uzskatos un rīcībā! Ja esi pārliecināts par savu taisnību, tad nebaidies rīkoties un nebaidies no tā ne sekundi!

Lauva

Noteikumi ir domāti tam, lai dažreiz tos pārkāptu. Šodien tu īpaši nekautrēsies to darīt. Īpaši, ja kāds tev šķērsos ceļu. Lai gan, protams, tev ir jāprot izvērtēt risks – cik ļoti un ko pārkāpt.

Jaunava

Nevajadzētu šodien nekur ierasties bez pieteikšanās, tas var radīt nopietnus pārpratumus un tu vari palikt aiz durvīm. Saglabā spēju domāt racionāli.

Svari

Šīs dienas centieni tevi var pievilt. Tāpēc vienīgais, ko tev iesaka zvaigznes – domā racionāli, mierīgi un nosvērti, un tieši tāpat arī rīkojies.

Skorpions

Tu šodien būsi ļoti sentimentāls. Daļēji gan arī vienaldzīgs, tomēr – atsevišķās lietās. Pacenties izraudzīties vidusceļu, jo ne viens, ne otrs nav labi.

Strēlnieks

Tu vari piedzīvot šausmīgu grēku – vari izrādīties ārkārtīgi lepns. Uzreiz sevi, protams, par to sodīt nevajadzētu, tomēr lepnumu turēt grožos gan vajadzētu. Jo attiecības ar citiem pēc tam vairs neizglābsi.

Mežāzis

Vai tu esi ar to saistīts vai nē, notikumi strauji mainīs savu gaitu. Un neviens tev to nejautās. Rezultāts ir atkarīgs no tā, cik ļoti tu spēsi tiem pielāgoties!

Ūdensvīrs

Tev šodien būs dodas daudzas iespējas un daudzas situācijas visu iecerēto realizēt. Tomēr tev būs tendence pieņemt nepareizus lēmumus, nepareizos brīžos. Centies nepieļaut šīs kļūdas.

Zivis

Šī būs viena vesela diena, kuru tu iztērēsi tikai emocijām – domāsi par pagātni, domāsi par nākotni. Rīcība no tevis kā tāda nesekos, taču būs daudz un dažādu emociju.