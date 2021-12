Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 11. līdz 17.decembrim: kādas vēlmes piepildīsies?







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 11. līdz 17. decembrim:

Sestdiena, 11.decembris: palīdzēt satikt savu otro pusīti un izveidot laimīgu ģimeni tev palīdzēs eņģelis. Palūdz viņam to no 08:25 līdz 09:11.

Svētdiena, 12.decembris: šajā dienā no 10:45 līdz 11:35 palūdz eņģelim, lai viņš palīdz tev iegūt dvēseles mieru un pasargā no negācijām, kas ir ap tevi.

Pirmdiena, 13.decembris: aizsargāt tavu mājokli izdosies tad, ja palūgsi to savam Sargeņģelim. Izdari to laikā no 08:45 līdz 09:32.

Otrdiena, 14.decembris: lai piesaistītu finansiālu veiksmi jālūdz palīdzība eņģelim. Vērsies pie viņa ar šīm lūgšanām laikā no 12:10 līdz 13:00.

Trešdiena, 15.decembris: no 09:01 līdz 09:45 palūdz savam eņģelim, lai viņš pasargā tevi no konkurentiem un pārstrādāšanās darbā.

Ceturtdiena, 16.decembris: no 13:10 līdz 13:50 pie eņģeļa jāvēršas tām sievietēm, kuras ir bērniņa gaidībās – Sargeņģelis aizsargās jūs pašu un jūsu nedzimušo bērniņu.

Piektdiena, 17.decembris: atrast kaut ko pazaudētu būs daudz vieglāk, ja palūgsi eņģeļa palīdzību. Izdari to laikā no 10:35 līdz 11:20.

