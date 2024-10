FOTO: Latvijas Mediji

Vai ir iespējams no sēklām ieaudzēt ābelītes, lai nebūtu jāpotē (jo man tas nesanāk un nepieaug). Jautā Gita Gulbenē.

“Ābeles var pavairot ar sēklām, tikai jāņem vērā, ka tās ir svešapputes augi, kam ziedputekšņus pārnes bites no citiem kokiem. Tas nozīmē – pavairojot ģeneratīvi, nav iespējams iegūt to pašu šķirni. Veicot selekciju, parasti rēķinās, ka aptuveni no 200 sēklaudžiem iegūs tikai vienu kvalitatīvu eksemplāru,” skaidro Dārzkopības institūta vadošā pētniece Laila Ikase.

Vajag stratificēt

Ja patīk eksperimentēt, var ievākt sēklas (tām jābūt brūnām) no gataviem vasaras vai rudens šķirņu āboliem, iztīrīt un glabāt istabas temperatūrā.

Sēklas 2–3 mēnešus jāstratificē: pēc Jaungada tās sajauc ar mitru kūdru, liek plēves maisiņā, novieto ledusskapī vai citā vēsā vietā un tur pazeminātā temperatūrā (3–8 °C).

Kad sēklām parādās dīglīši, tās ir gatavas sēšanai. Pavasarī, kad augsne atkūst, var sēt dobē (agrāk sadīgušas sēklas sēj kastītēs vai stādu kasetēs). Pēc sējas, kad dīgstiem sāk parādīties pirmās īstās lapas, tie jāpārpiķē 10 cm attālumā cits no cita. Sargā no putniem, apsedzot ar agrotīklu vai zariem.

Ja pirmajā gadā stādus audzē neapkurināmā siltumnīcā, tie izaug daudz ātrāk nekā uz lauka, sasniedzot 50–100 cm garumu. Tos var pārstādīt dārzā jau nākamajā gadā, bet laukā sētus – tikai pēc diviem gadiem. Kociņus dārzā stāda vismaz 4–5 m attālumā citu no cita.

Ja ir vēss pagrabs (gaisa temperatūra virs nulles), vēlo ziemas šķirņu ābolus var glabāt līdz pavasarim, tad iztīrīt sēklas un sēt uzreiz laukā (pēcbriedes laiks sēklām būs nodrošināts pagrabā).

Ja sēj uzreiz dobē

Gan vasaras, gan ziemas ābeļu šķirņu sēklas var iesēt dobē rudenī pirms sala – ziemā tās izies stratifikāciju dabiskā ceļā. Vienīgi jārēķinās, ka sēklas var izēst peles.

Pavairojot ar sēklām, līdz pirmajai ražai jāgaida 7–8 gadi.