Vai Tavs auto ir gatavs ziemai? Nereti aizmirstā lieta – degvielas filtrs







Katrs autovadītājs vismaz reizi dzīvē ir piedzīvojis situāciju, kad, iestājoties salam, rodas problēmas ar dzinēja iedarbināšanu. Nereti iemesls ir piemirsta degvielas filtra aprūpe, kas var izraisīt dzinēja slāpšanu. Pirms uz ceļa pārsteidz pirmais sniegs, uzklausi eksperta padomus, kā izvairīties no šīs viegli novēršamās, bet ziemā liktenīgās kļūmes

Aizsērējies filtrs? Brauciens beidzies

“Filtri automašīnās paildzina dzinēja un tā vadības sistēmu mūžu, degvielas filtrs aizsargā degvielas padeves un iesmidzināšanas sistēmu,” skaidro Inter Cars Produktu grupas vadītājs Reinis Puharts. “It īpaši uzmanīgiem ar to jābūt to automašīnu īpašniekiem, kuru spēkrati ir aprīkoti ar dīzeļdzinējiem, kā arī benzīna dzinējiem, kuros izmanto degvielas tiešo iesmidzināšanas sistēmu. Šīs sistēmas komponenti ir ļoti smalki un precīzi, līdz ar to jebkādu piemaisījumu iekļūšana degvielas padeves sistēmā var izraisīt nopietnus bojājumus un to remonta izmaksas ir ļoti augstas – krietni augstākas par filtra maiņas izmaksām”.

Diemžēl ārēji mašīna neuzrāda nekādus signālus, ka filtrs būtu jāmaina – turpat līdz pēdējam dzinējs šķietami strādā pareizi, un izmaiņas vadītājiem var nebūt pamanāmas. Šoferis problēmu pamana tikai tad, ja sistēmā sakrājies jau tik daudz netīrumu, ka tie traucē degvielas padevi dzinējam.

Biežākie simptomi: slikts paātrinājums, jaudas zudumi, paaugstināts degvielas patēriņš, dzinēja nevienmērīga darbība vai to vispār nav iespējams iedarbināt. Īpaši izteikti to var manīt gada aukstajos mēnešos, kad pie liela sala autovadītāji nevar iedarbināt savas automašīnas.

Cik bieži jāmaina filtrs, lai mašīna ilgāk kalpotu?

Svarīgi filtru mainīt saskaņā ar autoražotāja norādītajiem intervāliem. Tie var būt dažādi – vienam tie var būt 30 000 km, bet citam līdz pat 120 000 km. Atsevišķos gadījumos ražotājs nenorāda, kad filtrs maināms. Tas ir gadījumos, kad tiek izmantots tā saucamais mūža jeb “Life time” filtrs, kurus pamatā ievieto degvielas tvernē. Lielākoties šāda veida filtri ir Āzijā ražotajās automašīnās kuras aprīkotas ar benzīna dzinējiem.

Degvielas filtra maiņas biežums ir arī atkarīgs no degvielas kvalitātes? R. Puharts uzsver, ka – jā! “Mūsdienu degvielas uzpildes stacijas dara visu iespējamo, lai nodrošinātu pēc iespējas tīrāku, Eiropas Savienības noteiktajām normām, atbilstošu degvielu. Taču tas nenozīmē, ka tā ir pilnīgi bez piemaisījumiem,” viņš atgādina.

“Automašīnas degvielas filtri ir pēdējais degvielas filtrēšanas posms, pirms tā tiek sadedzināta dzinēja cilindros. Lietojat labas kvalitātes degvielu, kas iegādāta oficiālā degvielas uzpildes stacijā, par filtru nomaiņu būs jādomā retāk. Taču situācija ir daudz skumjāka, ja autovadītājs degvielu iegūst kādā neoficiālā vietā, kur degvielas izcelsme autovadītājam nav zināma”. Te tās piesārņojuma koncentrācijas līmenis var būt krietni augstāks. Šajā gadījumā filtrs būs jāmaina daudz biežāk kā ražotāja noteiktajos intervālos un pastāv lielāks risks nopietniem degvielas padeves sistēmas bojājumiem.