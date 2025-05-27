Nemazgājiet tā automašīnu! Mehāniķis brīdina autovadītājus par lielu kļūdu 0
Nemazgājiet automašīnu ar sūkli jeb švammi, brīdina mehāniķis. Tas var būtiski iespaidot automašīnas virskrāsu. Jo īpaši saulainās dienās varēs redzēt sekas.
“Daily Express” informē, ka automehāniķis Skots Kilmers ir norādījis, ka parastās tīrīšanas metodes izmantošana var radīt nepatīkamas sekas un sabojāt transportlīdzekļus.
Eksperts uzsvēra, ka, izmantojot sūkļus virsbūves mazgāšanai, var tikt saskrāpēta krāsa.
“Šodien es jums parādīšu, kāpēc nekad nevajadzētu izmantot sūkli automašīnas mazgāšanai. Labi, es atzīstu, ka jaunībā izmantoju sūkļus, jo biju stulbs un nezināju neko labāku. Šodien esmu atmetis sūkli un izmantoju vilnas dūraiņus. Sūklis var saskrāpēt krāsu. Vilnas dūraiņi ir mīksti, tie vienkārši tīra,” savā “Youtube” kanālā paziņojis eksperts.
Autovadītājiem arī jāpārbauda, vai šķīdums, ko viņi izmanto automašīnas mazgāšanai, ir piemērots šim nolūkam.
Ar vienkāršu mazgāšanas līdzekļa un ūdens sajaukšanu nepietiek, ja autovadītāji vēlas, lai viņu automašīna pienācīgi spīdētu.
Viņš piebilda: “Un, ja jau jūs to darāt, nelietojiet trauku mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Tas ir paredzēts trauku mazgāšanai.”