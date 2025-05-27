Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Volkovslava/SHUTTERSTOCK

Nemazgājiet tā automašīnu! Mehāniķis brīdina autovadītājus par lielu kļūdu 0

LA.LV
Praktiski

Nemazgājiet automašīnu ar sūkli jeb švammi, brīdina mehāniķis. Tas var būtiski iespaidot automašīnas virskrāsu. Jo īpaši saulainās dienās varēs redzēt sekas.

Kokteilis
Auns nekad nekļūs vecs, bet vērsis rušināsies par dārzu. Kā katra zodiaka zīme dzīvo pensijas vecumā?
Nebija neviena eklēra! Pirkums "Liepkalnu" maiznīcā rada bažas par to, kā tad matemātika darbojas reālajā pasaulē
"NATO 5. pants izkūpēs gaisā" – publiskots iespējama Krievijas uzbrukuma scenārijs Igaunijai
Lasīt citas ziņas

“Daily Express” informē, ka automehāniķis Skots Kilmers ir norādījis, ka parastās tīrīšanas metodes izmantošana var radīt nepatīkamas sekas un sabojāt transportlīdzekļus.

Eksperts uzsvēra, ka, izmantojot sūkļus virsbūves mazgāšanai, var tikt saskrāpēta krāsa.

“Šodien es jums parādīšu, kāpēc nekad nevajadzētu izmantot sūkli automašīnas mazgāšanai. Labi, es atzīstu, ka jaunībā izmantoju sūkļus, jo biju stulbs un nezināju neko labāku. Šodien esmu atmetis sūkli un izmantoju vilnas dūraiņus. Sūklis var saskrāpēt krāsu. Vilnas dūraiņi ir mīksti, tie vienkārši tīra,” savā “Youtube” kanālā paziņojis eksperts.

Autovadītājiem arī jāpārbauda, vai šķīdums, ko viņi izmanto automašīnas mazgāšanai, ir piemērots šim nolūkam.

Ar vienkāršu mazgāšanas līdzekļa un ūdens sajaukšanu nepietiek, ja autovadītāji vēlas, lai viņu automašīna pienācīgi spīdētu.

Viņš piebilda: “Un, ja jau jūs to darāt, nelietojiet trauku mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Tas ir paredzēts trauku mazgāšanai.”

Tēmas
