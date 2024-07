Vai vientuļš pensionārs savu nekustamo īpašumu un uzkrāto naudu var novēlēt pansionātam? Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” tika vaicāts, vai vientuļie pensionāri, kuriem bieži vien īpašumā ir māja, dzīvoklis un zeme, kā arī uzkrāta nauda var to novēlēt kādam pansionātam un tā attīstības veicināšanai? Uz šo jautājumu raidījumā atbildēja attīstības fonda “Celies” valdes priekšsēdētāja Ieva Dadona un sociālā projekta “Radām prieku” sabiedrisko attiecību atbildīgā persona Ēriks Danilāns, izskaidrojot likumdošanā noteiktās iespējas šādā gadījumā.

Reklāma Reklāma

Fonda “Celies” valdes priekšsēdētāja Dadona skaidroja, ka vientuļš pensionārs var ziedot, novēlēt savu nekustamo īpašumu. “Es nerunāju par fondu “Celies”, bet principā par likumisko pusi. Ja ziedo fondam, tad fonda pienākums ir ar šo mantu rīkoties tā, lai vairotu šo te labumu un palīdzētu šai mērķa grupai,” skaidroja Dadona. Turklāt, ja kāds vēlas noziedot savu īpašumu konkrētam mērķim, piemēram, mērķim palīdzēt pansionātiem, tad to nedrīkst izmantot nekam citam, kā tikai tam konkrētam mērķim, ko ziedotājs norādījis.

Veicot šādu ziedojumu, var norādīt un var nenorādīt mērķi, skaidroja Dadona. “Tām, kas ir sabiedriskā labuma organizācijas, to ir jāizmanto sabiedriskā labuma darbībai atbilstoši viņu statūtiem,” viņa teica. Savukārt sociālā projekta “Radām prieku” sabiedrisko attiecību atbildīgā persona Ēriks Danilāns piebilda: “Bet, ja norāda [mērķi], tad tas aiziet konkrēti šim pansionātam ar šo te mērķi. Un šajā gadījumā tas noteikti ir šiem pansionātiem, kas dzīvo tikai no saviem ieņēmumiem no iedzīvotājiem, tas tikai palīdzēs viņiem attīstīties un tieši šādā veidā radīt iespējas attīstīt kaut kādas papildu lietas, ne tikai spēt izdzīvot – dzīvot uz tādas izdzīvošanas robežas.”

Pilnu TV24 raidījumu “Uz līnijas” variet skatīties video šeit: