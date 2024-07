Karalis Čārlzs Armijas aviācijas korpusa virspulkveža lomu oficiāli nodod princim Viljamam

Vai Viljama lidojumi kopā ar ģimeni apdraud monarhiju? Čārlzs izsaka dēlam stingru brīdinājumu Ieteikt







Karaļa Čārlza un prinča Viljama starpā izcēlušās nesaskaņas saistībā ar Viljama nevēlēšanos pārtraukt ģimenes lidojumus ar helikopteru. Čārlzs, 75 gadus vecais monarhs, pieprasījis, lai viņa dēls paraksta dokumentu, kurā viņš atsakās no zināmām privilēģijām un uzņemas atbildību par iespējamiem draudiem, kas saistīti ar lidošanu kopā ar Keitu un bērniem, ziņo “The Sun”.

Reklāma Reklāma

Karalis atsaucas uz savas nelaiķa mātes bažām, kas saistītas tieši ar helikopteriem. Velsas princis Viljams, kuram lidošana ar helikopteru ir ļoti tuva, ir atteicies no šiem lūgumiem un turpina ignorēt nerakstīto noteikumu, kas aizliedz augstākajiem karaliskās ģimenes locekļiem lidot visiem kopā.

Viljams bieži lidojis ar Keitu un bērniem – Džordžu, Šarloti un Luisu – no Kensingtonas pils Londonā uz viņu ģimenes lauku mājām Anmerholā, Norfolkā.

Ja lidojuma laikā notiktu katastrofa, 39 gadus vecais princis Harijs kļūtu par galveno troņmantinieku.

Karaliskais autors Roberts Džobsons rakstīja: “Pēc tam, kad viņam tika diagnosticēts vēzis, karalis Čārlzs, iespējams, atgādināja par savu mirstību un savas mātes bažām. Kad Viljams atteicās pārtraukt lidojumus ar ģimeni, Čārlzs uzstāja, ka viņam jāparaksta oficiāls dokuments, atzīstot ar to saistītos riskus un uzņemoties pilnu atbildību par savu rīcību.” Grāmatā “Ketrīna, Velsas princese: biogrāfija” (“Catherine, the Princess of Wales: The Biography”) Džobsons piebilda: “Tas, protams, būtu niecīgs mierinājums par neizsakāmu traģēdiju, nemaz nerunājot par prinča Harija un Meganas izredzēm uz troni.”

Karaļa un viņa mātes bažas par helikopteriem ir saistītas ar vairākiem incidentiem. Karalienes “Sikorsky S-76” helikopters 2021. gada augustā saskārās ar tehniskām problēmām, kā rezultātā lidojums tika pārtraukts. 2017. gadā grāfiene Sofija Veseksa gandrīz cieta katastrofā, un 2019. gadā Kamilla, toreizējā Kornvolas hercogiene, arī nonāca bīstamā situācijā lidojuma laikā.

Kensingtonas pils atteicās sniegt komentārus par vienošanos un to, vai Viljams joprojām izmanto helikopteru lidojumiem kopā ar ģimeni.











Keita Midltone un princese Šarlote Vimbldonas tenisa čempionāta finālā













Keita un Viljams apmeklē karalisko varietē























Keita pirmo reizi šogad iziet sabiedrībā