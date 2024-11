“Veidot humoršovu nav nemaz tik smieklīgi!” Baiba Sipeniece-Gavare par dzīvi, humoru un nedaudz arī numeroloģijas Ieteikt







Aizraujoša un dziļi atklāta – tāda izvērtās saruna ar Baibu Sipenieci-Gavari par dzīvi, humora mākslu un intrigu pilno numeroloģijas pasauli.

Lai gan Baiba sevi nesauc par lielu skaitļu un zvaigžņu ietekmes piekritēju, viņai tomēr patīk aplūkot pasauli no neparasta skatpunkta, reizēm ieklausoties arī lietās, kas nav uzreiz pierādāmas. Šajā sarunā Baiba ieskatījās arī savā numeroloģiskajā kartē, ļaujot atklāt sev jaunas šķautnes.

Saskaņā ar numeroloģijas ekspertiem, Baibas apziņas skaitlis ir 21 – tas apzīmē asu prātu un vēlmi būt tam, kurš pēdējais izsaka viedokli.

Kā Baiba pati smejas, viņa to apgūst soli pa solim – ne vienmēr visam jābūt viņas rokās vai vadībā. Viņa skaidro, ka nav īpaša pašanalīzes piekritēja, bet daudz vadās pēc intuīcijas, kas viņai ir izteikta un ļāvusi dzīvē pieņemt ne vienu vien veiksmīgu lēmumu.

Baiba arī atzina, ka labs humors jau no bērnības ir viņas sirdslieta – viņu vienmēr ir piesaistījuši cilvēki ar asprātīgu prātu, un viņa šo “smalko mākslu” ilgi pētījusi. Baiba uzsver, ka humors ir daudz kas vairāk nekā anekdošu stāstīšana; tam ir jāizriet no situācijas un jāpiemīt īpašai garšai. Šī interese jau no agras bērnības veidojusi viņas skatījumu un palīdzējusi attīstīt talantu, kas vēlāk novedis viņu pie sekmīgas humoršovu veidošanas.

Baiba cenšas būt optimiste, pat situācijās, kad būt optimistei pieprasa piepūli, savukārt viņas dzīvesbriedrs ir vairāk pesimists, kā Baiba komentē : “iespējams tāpēc viņš ir mans dzīvesbiedrs, jo plusi un mīnusi pievelkas”.

Baibas numeroloģiskajā kartē ir arī pārliecība par to, ka viņa reizēm zina labāk nekā citi. Viņa pastāstīja, ka šo pārliecību cenšas apzināties, īpaši humoršovu kontekstā – ar savu pieredzi un zināšanām viņa nereti tiecas aizstāvēt idejas, kurās pati tic, pat ja tas ved pie radošiem konfliktiem. Baiba atzīst: “Veidot humoršovu nav nemaz tik smieklīgi,” un bieži vien vislabākās idejas dzimst tieši viedokļu sadursmēs.

Kā norāda numeroloģe Ilze, Baibas misijas skaitlis ir saistīts ar slepeno zināšanu nodošanu – viņas uzdevums ir dalīties, veidot emocionālu kontaktu un iedvesmot cilvēkus. Baiba piekrita, sakot, ka viņai patīk dalīties ar informāciju, lai uzlabotu citu cilvēku garastāvokli, jo ne visu vienmēr nepieciešams uztvert nopietni.

Un, lai gan Baiba ir veiksmīgi realizējusies un ir atzīta personība sabiedrībā, viņa, tāpat kā daudzi citi, pirms lieliem notikumiem izjūt uztraukumu un šaubas.

Pēc numeroloģijas viņas kartē atspoguļojas emocionālā saikne ar publiku un nepieciešamība sajust sevi šajā vidē. “Es cīnos kā lauva,” viņa saka, un piebilst, ka, ja nebūtu, kur likt savu enerģiju, “es būtu vella vecene un darītu riebīgas lietas.” Šis veselīgais humors palīdz viņai balansēt starp profesionālajām ambīcijām un personīgo harmoniju.

Noslēgumā Baiba dalījās savās pārdomās par cilvēkiem mūsu dzīvē, salīdzinot tos ar Šekspīra lugu tēliem – daži paliek mūžīgi, citi nāk un aiziet, tomēr katrs sastaptais cilvēks maina mūsu dzīvi. Šī doma, viņasprāt, iedrošina pieņemt dzīves dažādību un izbaudīt ik mirkli.

Kaut arī Baiba par skaitļiem un numeroloģiju nesajūsminās ikdienā, šī saruna viņai pavēra jaunu perspektīvu – kā viņa teica, “daudz labu ziņu,” un, ja ir kas vērtīgs, tad kādēļ gan to nepaturēt prātā!

