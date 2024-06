Baiba Sipeniece-Gavare, braucot laivā, izziņo jaunu stāvizrādi

FOTO. "Ar gadiem es palieku nešpetnāka…" Baiba Sipeniece-Gavare dalās ar nedzirdētiem stāstiem un amizantiem nedarbiem







Ir cilvēki, kuri stāstus no dzīves apkopo biogrāfijās, taču kolorītajai StarFm balsij un TV personībai Baibai Sipeniecei-Gavarei ir cita pieeja – viņa pirms brīvdienām Sāremā izziņojusi jau otro stāvizrādi, kas veltīta viņas 55 gadu jubilejai un kurā viņa ir gatava dalīties ar vēl nedzirdētiem un, kā ierasts, sulīgiem un humora pilniem stāstiem. Braucot motorlaivā pa Daugavu un Rīgas kanāliem, no cita skatpunkta aplūkojam ne vien Rīgu, bet arī Baibu.

Baiba atminas kādu notikumu, kad viņas draudzenei saplīsis parastais mājas telefons, nevarējis dzirdēt, ka zvans zvana. Viņām bijusi noruna stundās uz pusstundās pacelt telefonu, lai varētu sarunāties. Kā ironizē Baiba, pirmā stunda bijusi stāvizrāde “Vienreiz jau var” 50 gadu jubilejā, taču tagad ir pienākusi pusstunda – februārī viņas jubilejai par godu iznākšot stāvizrāde “Ir vēl”. Baiba smejas: “Kāds cūka vikipēdijā ierakstījis manu dzimšanas datumu un gadu, tāpēc nav jēgas izlikties.”

Kā norāda Baiba, liktenis pret viņu ir bijis ļoti vēlīgs, jo viņa var piedalīties dažādos pasākumos, satikties ar interesantiem, neparastiem cilvēkiem, piedzīvot kopā tikpat neparastus brīžus, ar kuriem viņa vēlas dalīties. Stāvizrādē varēšot dzirdēt arī pa kādam skarbākam stāstam, kas norakts Baibas atmiņā. Piemēram, 90. gados Baibai gadījies pabūt bandītu gūstā.

Pirmizrāde notiks 11. oktobrī, un datums nav nejauši izvēlēts. Baiba uzsver: “Tā ir ne tikai manas stilistes Lībiņas dzimšanas diena, ne tikai manas trenerītes dzimšanas diena, bet arī manas meitas Hermīnes 18. dzimšanas diena.” Viņa nākusi pasaulē piecas nedēļas ātrāk, nekā bija ieplānots, un bijusi ļoti maziņa – svērusi vien divus kilogramus. “Bet, paskat, kā izaudzis meitietis – kājas līdz zemei un atlocījušās!” Baiba ironizē, piebilstot, ka Hermīne šobrīd mācās Nīderlandē, bet viņa pieteikusi, ka viņai jābūt mājās uz pirmizrādi.

“Kad šķita, ka nāve jau klāt, sāku dziedāt”



Brauciena laikā Baiba zem katra tilta dzied dziesmu. Tā esot tradīcija, kas izveidojusies ceļojumā uz Amesterdamu. Viņa ar vīru braukusi pa kanāliem ar laivu un teikusi: “Sākam dziedāt zem katra tilta, un redzēsim, vai mums pietrūks dziesmu vai nepietrūks.” “Tak nepietrūka! Pateicoties tam, ka es dziedu korī,” Baiba stāsta, uzsverot, ka koris ir viņas terapija.

“Korī tu esi viens no, un man tas ir ļoti vajadzīgs. Tu aizej, dziedi tās dziesmas un jūti, ka paliec labāks un labāks,” viņa dalās atklāsmēs, kas radušās, dziedot Latvijas Universitātes absolventu korī “Jubilate”. Tur Baibai attīroties dvēsele, viņa satiekot interesantus cilvēkus – juristus, ārstus un citus, kas ir profesionāļi savās jomās. Arī Dziesmu svētku pieredze atstājusi neizdzēšamas pēdas Baibas atmiņā: “To sajūtu es nekur citur neesmu dabūjusi, kā vien dziedot korī.”

Pat pārgājienā, ejot 100 kilometrus aiz Polārā loka, viņai palīdzējusi dziesma. Lai Baibai nebūtu kārdinājuma čīkstēt, vīrs viņai devis kolosālus ceļa vārdus: “Nu labi, ej, tu aiziesi, bet ja tu čīkstēsi…”

Viņa trakākajos brīžos, kad šķitis, ka nāve nu ir klāt, dziedājusi.

Tad vienā sērijā tikušas samontētas viņas dziesmas un Baiba sapratusi, cik kaitinoši tas patiesībā bijis. Vienu brīdi Rojs Rodžers, kurš arī bija viens no pārgājiena dalībniekiem, lūdzis, lai viņa dziedot klusāk, taču viņa tikai dziedājusi un dziedājusi. “Tomēr tas ir daudz labāk, nekā čīkstēt. Varbūt tā dziedāšana beigās izklausījās pēc žēlas īdēšanas,” Baiba prāto, tomēr atklāj, ka tā bijusi svētīga pieredze, jo viņi ieguvusi labus draugus. Piemēram, ar reperi Prusaku, kurš bijis viņas ceļabiedrs un ar kuru viņa vilkusies pārgājiena grupai no aizmugures, viņi palikuši brāļi uz mūžu.

Nepamanīja viņas talantu



Viņa noskaita kāda dzejoļa fragmentu, ko bija iemācījusies, kad gribēja stāties aktieros Daugavpilī. Kā atklāj Baiba, viņa bija diezgan pārliecināta par sevi un to, ka arī citi viņas talantu ieraudzīs pa gabalu. Tajā gadā stājies arī Znotiņš un Daudziņš, bet viņa netika. “Es nekļuvu par Daugavpils aktrisi,” stāsta Baiba un atklāj, ka tā vietā iestājusies studijā, ko nodibināja Uģis Brikmanis un Alvis Birkavs. Viņi bija izdomājuši, ka viņiem būs cita studija ar citu programmu, un viņi būs alternatīvā ceļa gājēji. “Studijas bija unikālas,” Baiba atceras un pastāsta, ka viņi iestudējuši izrādi “Pazudušais dēls”, kurā tolaik 22 gadus vecā Baiba spēlējusi Ažu. Pēc izrādes Gunārs Dreimanis uzrakstījis recenziju, kurā uzsvēris, ka Ažas lomā iejutās pajauna sieviete. “Pēc tam es ar viņu sadraudzējos, viņš bija cilvēks ar apbrīnojamu humora izjūtu, tāds viegls. (..) Tad, kad viņš nomira, man likās, ka esmu pazaudējusi ļoti labu draugu,” Baiba atminas.

Sveši bērni un ūdens – vairs nekad



Lai gan Baibai ļoti patīkot atpūta uz ūdens, viņai ir ļoti nepatīkama pieredze ar supiem. Reiz, kad viņas meitai Hermīnei bijuši 10 gadi, viņa ar ģimeni devusies uz Lielupi supot. Baibai esot labi draugi, kuri dzīvo ārzemēs, bet pa vasaru – Latvijā. Draugu mazā meita vēlējusies pievienoties braucienam, viņi piekrituši. Viņi aizbraukuši uz Lielupi, noīrējuši dēli un devušies piedzīvojumā, kas izvērtās nepatīkamā pieredzē. Kad draugu meitiņa uzkāpusi uz supa, pēkšņi sācies vējš.

Tā kā meitenīte bijusi viegla, viņu vējš pūtis prom, iepūtis niedrēs. Niedrēs atradušies gulbji, un gulbjiem bijuši mazuļi.

Viens gulbis pacēlies augšā un sācis riņķot ap meiteni, sitot spārnus. Viņa teikusi meitenītei, lai lec ūdenī un turas pie dēļa. Sajūtas esot bijušas šausmīgas: “Tev ir svešs bērns, kurš ir iepūsts niedrēs.” Hermīnei, kura ir laba peldētāja, Baiba teikusi, lai viņa peld uz krastu, cik ātri vien var, un lūdz cilvēkiem, lai sauc glābējus. Tikmēr Baiba bijusi ar draugu meitu un gulbjiem, kuri ap viņām riņķojuši. Baiba pieņēmusi lēmumu, ka sveši bērni uz ūdens – vairs nekad. “Skatos uz to supu un nevaru vairs saņemties,” atklāj Baiba.

Māju iesvētīja zibens



Ar to stāsti nebeidzas. Baiba dalās ar vēl kādu pieredzi. Reiz viņas mājās iespēris zibens, lai gan mājai bijis zibens novedējs. Pēc filmēšanās “Saimnieks meklē sievu” viņa braukusi mājās. Kad viņa iebraukusi sētā, gāzis lietus, bērni sēdējuši baseinā. Baiba sadzinusi visus iekšā, un tajā brīdī viņa redzējusi, kā zibens iesper karoga kātā un viens tā atzars aiziet uz mājas jumtu. Troksnis esot tāds, it kā pagalmā dārdētu lielgabals. Pēkšņi viss sācis smirdēt pēc sviluma. Visas ierīces tikušas “izsistas” no ierindas. “Paldies Dievam, ka māja bija apdrošināta, jo tad viss būtu pa jaunam jāpērk,” Baiba atminas. Visi televizori, datori nosviluši un nācies tos izmest. Tā sajūta, ka māju ir iesvētījis zibens, esot diezgan jocīga.

Centās pārvilināt uz citu televīziju

Kā izrādās, “TET” viņu gribējis no “TV3” aizvilināt pie sevis. Viņi piedāvājuši ļoti labus nosacījumus, kādi nekad dzīvē viņai nav piedāvāti. Lai gan piedāvājums bijis ļoti vilinošs, viņa nolēmusi palikt tur, kur ir tagad ar vienu nosacījumu. Viņa vēlējusies, lai atgriežas iknedēļas humora raidījums, kurā izklāstīti nedēļas aktuālie notikumi. Tā “Nu, nopietni?” atgriezies ēterā, viņa pat nav pieprasījusi lielāku algu. Viņa un Valters esot “tie vecie ķēmi”, taču pievienosies arī jaunas sejas – Juris Djakonovs un Mārtiņš Spuris, kurš izteicis vēlēšanos darboties šajā žanrā.

Vairs nebija, kur sprukt



Tie, kas seko līdzi Baibas aktivitātēm sociālajos tīklos, ir redzējuši viņas fotogrāfijas apakšveļā. Arī par to Baibai ir kāds amizants stāsts. Viņai zvanījuši no “Lindex” un piedāvājuši sadarbību, kam viņa, protams piekritusi. Taču neviltots ir bijis viņas pārsteigums, kad viņa uzzinājusi, ka viņai nāksies reklamēt menopauzes apakšveļu. “Iedomājieties?!” Baiba smejas. Tā kā līgums bijis parakstīts, neesot bijis vietas, kur sprukt. Vienīgais, ko viņa vēlējusies, lai reklāmās netiktu minēts vārds “menopauze”, un rezultāts Baibu apmierinājis.

Uz grīdas pamanīja svešus svārkus



Baiba vēl nav izlēmusi, ar kādu tērpu vēlas priecēt skatītājus stāvizrādē, taču skaidrs ir viens – miņuki tie nebūšot, jo piecdesmit plus gados tādus nevajagot. Viņa atminas kādu gadījumu pirms pandēmijas. Viņa pamodusies Amsterdamā, viesnīcas numuriņā, un uz grīdas pamanījusi mētājamies svešu apģērba gabalu.

Vaicājot vīram, kam pieder interesantā paskata svārki un vai pie viņiem viesnīcas numuriņā kāds ciemojies, viņa atbildes vietā saņēmusi pārmetošu skatienu.

Kā izrādījies, viņa ar vīru bijusi vakariņās, kurās piedalījies arī vīns. Pa ceļam uz mājām bijis veikals, kurā Baiba ieslīdējusi un ieraudzījusi tos svārkus. Vēl numurā esot rādījusi vīram savu burvīgo pirkumu, no kura viņš centies Baibu atrunāt. Taču viss beidzies labi – svārki bijuši kā jauni, arī cenu zīmes bijušas pie tiem piestiprinātas, tāpēc viņa devusies atpakaļ uz veikalu, kur viņu jau gaidījušas pārdevējas un nemaz nav jautājušas, kāpēc viņa preci vēlas atgriezt.

