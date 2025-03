Foto: Pexels

Vēlme paveikt pēc iespējas vairāk var dot pretēju efektu. Horoskopi 1. martam Ieteikt







Auns

Pielāgojies pārmaiņām, kas sākas tavā dzīvē. Ja jūti emocionālu diskomfortu vai aizkaitinājumu, nododies patīkamām un iemīļotām nodarbēm. Šodien nevajadzētu rīkoties impulsīvi, lai nepieļautu kļūdas. Atturies no papildu atbildības uzņemšanās.

Reklāma Reklāma

Vērsis

Tev gribēsies skaidrību lietās un attiecībās, stabilitāti un pārliecību. Taču zvaigznes brīdina, ka šodien vari būt sasprindzis, just nemieru un satraukumu. Labāk atlikt svarīgas sarunas, bet, ja tas nav iespējams, saglabā mieru un kontrolē emocijas.

Dvīņi

Jau no rīta noskaņojies uz aktīvu darbu un izrādi iniciatīvu. Ja nenovirzīsies no mērķa, spēsi paveikt visus plānotos darbus laikā un ar labiem rezultātiem. Šodien labāk izvairīties no strīdiem – klusēt un rast kompromisu būs gudrāka izvēle.

Vēzis

Kontrolē notiekošo un pievērs uzmanību sīkumiem. Ja to nedarīsi, nelielas problēmas var pāraugt nopietnās, kuras vēlāk būs grūti atrisināt. Emocionālo spriedzi vari mazināt, sarunājoties ar pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem.

Lauva

Saspringta un sarežģīta diena. Vairāk kontaktē ar patīkamiem cilvēkiem, izmanto humora izjūtu un noskaņojies pozitīvi. Pastāv iespēja saņemt nepatīkamas ziņas, taču centies uz visu skatīties vienkāršāk un nepārdzīvot lieki. Drīzumā situācija uzlabosies.

Jaunava

Šodien gaidāmi sarežģīti un ne visai patīkami uzdevumi. Pielāgojies apstākļiem un izmanto iespējas. Tava augstā darba spēja tiks novērtēta vadības līmenī – iespējams, pat saņemsi atzinību vai paaugstinājumu. Nebaidies no sarežģītiem darbiem – veiksme ir tavā pusē!

Svari

Vēlme pierādīt savu taisnību vai uzvarēt strīdā var izraisīt problēmas un sabojāt tev garastāvokli. Labāk pielāgoties situācijai, meklēt kompromisus un piekāpties. Pieredzējušu profesionāļu padomi būs noderīgi. Vakarā sakārto mājokli – tas palīdzēs sakārtot arī domas.

Skorpions

Zvaigznes iesaka neuzņemties papildu atbildību un koncentrēties uz saviem tiešajiem pienākumiem. Enerģijas līmenis šodien nebūs augsts, tāpēc labāk dienu pavadīt mierīgi un relaksēti. Sarunās ar tuviniekiem izvairies no sarežģītām tēmām – labāk uzturēt neitrālu sarunu.

Strēlnieks

Diena būs saspringta un piepildīta ar svarīgiem darbiem. No rīta noskaņojies darbam un centies pabeigt visu iesākto. Esi atbalstošs pret tuviniekiem un palīdzi viņiem grūtā brīdī. Ziņas, ko saņemsi, var būt maldinošas – pārbaudi visu informāciju pats.

Reklāma Reklāma

Mežāzis

Šodien svarīgi būt lietas kursā par notiekošo un ieklausīties apkārtējos. Šodien labāk izvairīties no strīdiem, citādi var tikt sabojāts garastāvoklis. Emocionālo spriedzi palīdzēs mazināt atklāta saruna ar tuviniekiem – dalies ar viņiem savās problēmās.

Ūdensvīrs

Tevi gaida daudz svarīgu darbu, tomēr neatsaki palīdzību tiem, kas to lūdz. Dažas ziņas var būt nepatīkamas, tāpēc centies saglabāt iekšējo mieru, neiesaistīties strīdos un vieglāk uztvert notiekošo. Veic mājas uzkopšanu – tas palīdzēs atjaunot enerģiju.

Zivis

Prioritizē darbus, kurus vairs nevar atlikt. Labāk atteikties no papildu slodzes darbā. Vēlme paveikt pēc iespējas vairāk var dot pretēju efektu. Izvēlies sev komfortablu tempu un nesteidzoties paveic visu ieplānoto.

Foto. pexels.com/ Gustavo Fring