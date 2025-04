FOTO. 7 neparastākie veikali Latvijā, ko ir vērts apciemot Ieteikt







Latvijā ir daudz unikālu un radošu veikalu, kas piedāvā īpašu iepirkšanās pieredzi.

Reklāma Reklāma

Lūdzot palīdzību mākslīgā intelekta rīkam, esam apkopojuši 7 neparastākos veikalus Latvijā, kurus noteikti vērts apmeklēt!

Vai esi kādā no šiem bijis? Varbūt sarakstā nav iekļauts veikals, kuram šeit noteikti jābūt? Lai vai kā, ielūkojies un varbūt radīsies iedvesma doties šopingā!

NORTHERN GRIP







NORTHERN GRIP | VINTAGE STORE

Kā norādīts Northern Grip mājaslapā, šis ir pirmais vintage veikals Rīgā, kas piedāvā īpaši atlasītu vintage apģērbu vīriešiem un sievietēm no Amerikas un Eiropas. Tajā tiek tirgoti lietoti vintage apģērbi no ASV, Japānas un Rietumeiropas. Ar ko atšķiras Northern Grip no citiem lietoto apģērbu veikaliem? Veikalā atradīsiet augstas kvalitātes apģērbus, kas ražoti pirms vismaz 20 gadiem. Dažādas vintage modes ikonas- no 50. gadu kovboju jakām līdz 80. gadu džinsiem. Veikals piedāvā “īpaši atlasītus apģērbus no pagātnes”.

Northern Grip veikali atrodas Rīgā, Miera ielā 5, Kr.Barona ielā 44, kur starp citu ir arī bārs, un Audēju ielā 16.

2024. gadā Northern Grip veikalā pat viesojās slavenā Holivudas aktrise Kristena Stjuarte!