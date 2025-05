Mihails Pavļenko. Ēdienu fotogrāfijas

FOTO. Pavisam neierasts skatupunkts ēdiena fotografēšanā! Rīgas ēdienu fotogrāfs Mihails Pavļenko saņem zelta balvas prestižā starptautiskā konkursā







Ēdienu fotogrāfs no Rīgas Mihails Pavļenko saņēmis zelta balvas starptautiskajā FPA Professional Food Photography Award 2024 konkursā, kuru rīko Professional Food Photographers Association (Tokija). Divas viņa fotogrāfijas iekļautas uzvarētāju izstādē Shibuya Hikarie 8/CUBE Tokijā, kas norisināsies no 2025. gada 29. maija līdz 3. jūnijam.

2024.gads Mihailam ir bijis īpaši veiksmīgs:

 Viņš iekļauts pasaules labāko 10 pārtikas fotogrāfu sarakstā pēc Foodelia Awards vērtējuma.

 Kļuvis par Pink Lady Food Photographer of the Year 2024 finālistu, un viņa darbs tika izstādīts Mall Galleries Londonā.

 Ieguvis divas zelta balvas FPA konkursā (Tokija).

 Iekļauts pasaules TOP 10 klusās dabas fotogrāfu (Still Life Photographers 2023) sarakstā pēc prestižā OneEyeland reitinga.

“Šī balva ir atgādinājums, ka arī vietējs fotogrāfs var tikt sadzirdēts un atzīts pasaules mērogā,” saka Mihails.

“Es cenšos fotografēt ēdienu tā, lai skatītājs sajustu tā garšu, aromātu un noskaņu vēl pirms pirmā kumosa, bet interjerus — lai nodotu to raksturu un atmosfēru.”

Pievienotajā galerijā redzami daži fotogrāfa uzņemti attēli.