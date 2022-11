Foto: Shutterstock

Velta un Velda – šīs dienas gaviļnieces. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?







24. novembrī vārda dienu svin Velta un Velda – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Velta

TV personība Velta Puriņa. Foto – Zigmunds Bekmanis



Viņa uzmanīgi izvēlas savu draugu sabiedrību. Labi pazīst cilvēkus. Izstrāvo azartu un savu mazliet īpatnējo attieksmi pret dzīvi. Viņa prot kopt un glabāt tradīcijas un to pašu prasa no citiem. Dzīvē viņai nekas nekrīt no debesīm, taču viņa daudz par to nebēdā. Viņa ir strādīga, gandrīz nekad nesēž rokas klēpī salikusi. Dažkārt no saviem tuviniekiem prasa pārāk daudz.

Velda

Prātīga, intelektuāla, apveltīta ar labu intuīciju un izteiktu loģiku. Viņa stāv uz zemes stabili, ar abām kājām, nekādas dzīves vētras nespēj viņu saliekt. Tajā pašā laikā viņa ir atraktīva un sievišķīga.

