Aigars Avotiņš ir tētis daudzbērnu ģimenē. Foto: ekrānuzņēmums no video.

"Veļu mazgājam naktī, pīķa stundā ejam pastaigāties," Daudzbērnu ģimenes tētis par elektrības taupīšanu, kad tā dubultdārga







Pēdējie elektrības cenu kāpumi biržā rēķinos parādīsies nākamajā mēnesī. Taču tieši šajās dienās ģimenes, kas saņem elektrības rēķinus, norāda, ka arī iepriekšējais cenu pieaugums ir pamanāms.

Tas ir vēl ievērojamāks, ja salīdzina ar šo pašu mēnesi pirms gada. Daudzbērnu ģimenei Pierīgā pat ar elektrības taupīšanu rēķins ir uz pusi lielāks.

Aigars Avotiņš ir tētis daudzbērnu ģimenē. Latvijas Televīzija viņu satiek Pierīgā, ģimenes mājā, kur dienas laikā abi ar sievu katrs savā mājas stāvā attālināti strādā, bet bērni tikmēr ir skolā. Aigars stāsta, ka elektrības izmaksas ir aptuveni 80% no kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem. Kopš pagājušā gada novembra elektrības rēķins Avotiņu ģimenei dubultojies.

“Bija 50 eiro pirms gada novembrī, bet šobrīd, novembrī – 103 eiro.

Neskatoties uz to, ka pabalsts ir kļuvis lielāks it kā – no 10 eiro uz 20. Ja nebūtu šī pabalsta, kopējais rēķins būtu 120 eiro novembrī,” stāsta vīrietis.

“Vakar mēs izgājām pastaigāties tad, kad bija pīķa stunda elektrības cenai. Mēs zinām, kā sekot līdzi biržas cenām, zinām, kurā brīdī var ieslēgt kādu vairāk patērējošu ierīci un kurā brīdī labāk atturēties,” norāda Avotiņš.

Tieši sekojot līdzi biržas cenām, ģimene pielāgojusi arī elektrības patēriņu.

“Koplietošanas telpās mēs lietojam kustības sensorus, jo bērni ir bērni. Un izslēgt elektrību ne vienmēr atceramies,” stāsta ģimenes galva.

Visas ierīces, kuru darbināšanu var atlikt, tiek darbinātas nakts laikā. Ieskaitot ūdens sildītāju un ūdens filtru, veļasmašīnu un veļas žāvētāju.

“Varbūt sākotnēji tā ekonomija likās, ka nav tik liela, bet, ja skatās uz šī brīža cenām, ja veļas mazgāšanas reize maksā 50 centus vai 12, 10 centus, tad atšķirība ir kaut kāda. Jūtama. Kafiju dzeram, kad kafiju gribas malkot. Tur nekāda ekonomija nesanāk. Skaidrs, ka arī šis aparāts patērē diezgan daudz elektrības,” pieredzē dalās Avotiņš.

Viņš stāsta, ka līdz ar viedo elektrības skaitītāju un paradumu maiņu izdevies ievērojami ietaupīt, arī salīdzinot ar tiem, kas izvēlas izlīdzināto elektrības tarifu. Tomēr pašreizējie elektrības cenu rekordi biržā Avotiņu ģimenei radījuši pārdomas par tarifu izvēli.

“Ir ļoti liels nezināmais, kas notiks tālāk ar cenām. Bet, lai pārietu uz fiksēto cenu, tas ir tāds pārdomu brīdis, jo skaidrs, ka, visticamāk, nākošais rēķins būs daudz lielāks nekā iepriekšējais rēķins,” norāda daudzbērnu ģimenes tēvs.

Pašlaik atbalstu rēķinu apmaksai saņem daudzbērnu ģimenes, trūcīgie un cilvēki ar invaliditāti. Kopš rudens 20 eiro piecu mēnešu garumā var saņemt arī vakcinētie seniori.