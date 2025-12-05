Mazie ingvera šotiņi imunitātei? Eksperti rosina būt apdomīgiem, tos iegādājoties un baudot 0
Mazās pudelītes ar koši dzeltenajiem dzērieniem ir kļuvušas par īstu veselīga dzīvesveida un ātras imunitātes uzlabošanas simbolu. Lielveikalu plaukti ir pilni ar “ingvera šāvieniem”, kas sola stiprināt imunitāti, aizsargāt šūnas un sniegt enerģiju. Tomēr, kā izrādās, šie modernie dzērieni bieži satur pārsteidzoši maz ingvera un pārāk daudz cukura.
Uz etiķetēm ar lieliem burtiem rakstīts “ingvers” vai “kurkuma”, tomēr, ielūkojoties sastāvdaļu sarakstā, aina kļūst mazāk iespaidīga.
Vairumā gadījumu ingvera īpatsvars šajos mazajos dzērienos ir tikai no 4 līdz 30 procentiem. Pārējo veido ābolu, apelsīnu sula vai dažādu augļu sulu maisījumi.
Dažkārt šie dzērieni tiek papildināti ar kurkumu, bietēm vai ogu sulu, taču tas vairāk kalpo garšas un krāsas uzlabošanai, nevis reālai iedarbībai.
Ingvers ir spēcīgs ārstniecības augs, kura iedarbība saistīta ar tajā esošajiem gingeroliem – savienojumiem, kas mazina iekaisumu, sliktu dūšu, galvassāpes un uzlabo gremošanu. Tomēr, lai šī iedarbība patiešām izpaustos, ir nepieciešams lielāks ingvera daudzums, nekā tas ir komerciālajos produktos.
Tāpēc dabas dziednieki un uztura speciālisti bieži iesaka lietot ingvera ekstraktus kapsulu vai tablešu veidā, ja mērķis ir panākt ārstniecisku efektu, nevis tikai svaigu garšu.
Lielākā daļa gatavo ingvera šāvienu satur ievērojamu daudzumu fruktozes no augļu sulām, bet dažiem tiek pievienots arī agaves sīrups vai citi saldinātāji. Rezultāts – dzēriens, kas var būt tikpat salds vai pat saldāks nekā kola.
Pārmērīga cukura lietošana rada pretēju efektu – tā var veicināt iekaisuma procesus organismā, vājināt imunitāti un apgrūtināt gremošanu. Tāpēc šos dzērienus būtu jālieto tikai reti un nelielos daudzumos.
Ja vēlaties sajust patiesu ingvera spēku, labākais risinājums ir gatavot “šāvienu” mājās. Vajadzīgs tikai svaigs ingvers, citrons, nedaudz ūdens un, ja vēlaties, šķipsniņa kurkumas vai medus. Sajauciet visu blenderī, izkāsiet un uzglabājiet ledusskapī nelielā pudelē. Lietojiet pa vienai ēdamkarotei.
Šādi jūs būsiet droši par sastāvu, samazināsiet cukura daudzumu un saglabāsiet visas vērtīgās vielas, kas lielveikala pudelītēs bieži vien pazūd.