Vai zinājāt, ka tie zied? 6 ieteikumi, kā panākt, lai naudaskociņš uzziedētu







Citiem mēdz ziedēt naudaskociņš, bet man jaunais – ne. Vecais kociņš divus gadus ziedēja, bet tagad arī vairs nezied, lai gan neko nemainu kopšanā. Daži pat nezina, ka kociņam jāzied. Jautā Elīna Rīgā.

Naudaskociņam, tāpat kā citām krasulām, ziedēšana būs tikai tad, ja tas izies miera periodu,” skaidro Nacionālā botāniskā dārza Oranžērijas augu nodaļas vadītāja Zane Purne.

Miera periods šiem augiem ir vasarā. Tad naudaskociņam vajadzēs trīs mēnešus miera – abi ar kopēju varēs atpūsties viens no otra. Šim nolūkam augu izvieto dārzā vai uz lodžijas. Jo saulaināka vieta, jo labāk. Pie saules gan radina pamazām, vasaras sākumā nogaidot apmākušās dienas. Tas telpaugs, kuru dārzā nenesīs, uz palodzes pats pratīs pielāgoties apstākļiem.

Vēl viens svarīgs miera perioda noteikums – krasulu nelaista. Tādēļ arī ārā izvēlas vietu, kur netiek klāt lietus.

Saulainajā vietā vasarā krasulas skaisti iekrāsojas – lapu malas kļūst košas, sarkanas, bet zaļā plātne oranžbrūna. Tas augam ir dabīgais krāsojums, nevis saules apdegumi, kā dažkārt bažījas audzētāji.

Kad krasulai beidzies miera periods, arī tad minimāli laista un mēslo (ar kaktusiem paredzētu mēslojumu).

Pēc saulē un sausumā pavadītā laika var cerēt, ka ziedpumpuri ieriesušies un decembrī uzziedēs.

Taču mēdz gadīties, ka tomēr neuzzied. Krasulām svarīgs arī tas, vai miera periods bijis iepriekšējā gadā. Iespējams, ar vienu ievērotu ciklu augs nespēs pārslēgties uz ziedēšanu.

Tomēr ziedēšana nav atkarīga tikai no miera perioda ievērošanas. Tas ir apstākļu kopums, piemēram, gaisma, augsne, temperatūra, mitrums. No spraudeņa vecuma līdz ziedēšanai var būt jāgaida vairāki gadi. Ja spraudeni ņem no ziedējuša auga, tad var laimēties, ka uzzied agrāk.

Kas jādara, lai naudaskoks uzziedētu

Nāksies kopt augu vismaz piecus līdz septiņus gadus – tikai tādā vecumā krasula var uzziedēt.

Naudas koka podam jābūt zemam un platam, tad saknes varēs augt horizontāli, bet pats augs kļūs platāks un kuplāks. Augstos podos tas aug garumā, izstīdzē un bieži lūst. Ļoti nepieciešama ir drenāža.

Laistīšanai jābūt mērenai – ne biežāk kā reizi nedēļā vasarā un reizi divās nedēļās ziemā. Ja ūdens tiks aizturēts, augs sāks pūt un ies bojā. Vasarā katru dienu var apsmidzināt, tikai ne tiešos saules staros, tātad no rīta vai vakarā. Arī ziemā apsmidzināšana noder, tiesa gan, tas darāms retāk.

Naudas koku turi visgaišākajā vietā, vasarā noteikti iznes pagalmā vai noliec uz balkona.

Reizi divos gados naudas koku pārstāda četrus līdz piecus centimetrus platākā podā un trīs līdz centimetrus dziļāk nekā iepriekšējais pods. Saknes nedrīkst atkailināt, tikai pārcelt kopā ar pietiekamu daudzumu augsnes.

Piebaro divas reizes gadā – aprīlī un maija beigās, vislabāk izvēlēties kaktusu mēslojumu. Naudas koks pieder pie sukulentiem.

Kopšana – vismaz reizi nedēļā apskati augu, noņem vecās lapas, jaunie dzinumi, kuriem parādās saknītes, visticamāk, atdalīsies, lai veidotos jauni augi. Tos var uzmanīgi atlauzt no mātes auga un uzreiz iestādīt glāzītē – tiksi pie vēl viena naudas kociņa. Saknes var izaudzēt ūdenī.