VIDEO. Šausmu filmas cienīgs brīdis no policista kameras ieraksta kļuvis par interneta hitu 0
No pirmā acu uzmetiena šis video varētu izskatīties kā aina no šausmu filmas – klusums, spriedze un galu galā patiess izbīlis. Taču šis satraucošais klips nav nācis no Holivudas – tas ir reāls Londonas Metropoles policijas darbinieka ķermeņa kameras ieraksts brīdī, kad viņš patrulēšanas laikā pārmeklēja tumšu pagrabu.
Video sociālajos tīklos publicēja pati policija, tam fonā skanot “Stranger Things” seriāla mūzikai. Policisti bija redzējuši, ka aizdomās turamais ienāk īpašumā, un, veicot pārbaudi, viņi atklāja pagrabu.
Ierakstā redzams, kā virsnieks ar lukturīti ieiet vannasistabā – tur priekšā vanna ar rūpīgi aizvērtu duškabīnes aizkaru. Kad virsnieks atrauj aizkaru, viņš izkliedz īstu šausmu pilnu kliedzienu – vannā stāv kāds nekustīgs tēls.
Izrādās, šis nekustīgais “rēgs” nebija nedz spoks, nedz ļauns gars – tas bija par narkotiku tirgošanu notiesāts likumpārkāpējs, kurš pārkāpis tiesas noteiktos ierobežojumus.
“Jēzu Kristu! Labi, nāc ārā, tu esi arestēts,” iekliedzas virsnieks. Kad aizturētais izvests ārā un viņam nolasītas tiesības, virsnieks atzīst: “Tu mani tā pārbiedēji, es pat nenoliegšu.”
Skatītāji sociālajos tīklos par video pārsvarā smējušies, daudzi komentējuši, ka policists šo ierakstu nekad neaizmirsīs un kolēģi viņu ar to ķircinās vēl gadiem.
Lai arī klips ir izklaidējošs, tas dokumentē reālu notikumu un īstu arestu. Policija informējusi, ka aizturētā sieviete apsūdzēta par tiesas noteikto ierobežojumu pārkāpšanu un gaida spriedumu par B klases narkotiku glabāšanu ar nolūku tās izplatīt.
