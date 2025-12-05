“Šādus augļus un dārzeņus vispār drīkst ēst, tas ir droši?” Pircējs par veikalu plauktos atrodamo 0
“Augļi un dārzeņi veikalos ir negatavi. Mājās pastāvot, it kā nogatavojas. Bet, cik tie ir veselīgi?” jautā pircējs.
“Kad augļi vai dārzeņi ir savā sezonas briedumā, tad viņu uzturvērtība ir visaugstākā, tāpēc mums arī iesaka ēst sezonālas veltes,” TV24 pircējam atbild Kristīne Sekace, sertificēta uztura speciāliste.
Piemēram, tomātu sezona ir beigusies. Bet uztura speciāliste pastāsta vairāk par interesantu pētījumu, kur nesezonas laikā ziemā tika apskatīti vietējie un Spānijas tomāti, kā izrādās, antioksidantu skaits lielāks bija Spānijas tomātos, bet uzturvērtība vietējai precei.
Starp citu, ja arī pašam dārzā aug tomāti, lūk vērtīgi padomi, kā nākamvasar tomātu sezonu pavilkt garāku.
Ir augusts, kad lielākā daļa tomātu audzētāju priecājas par ienākušos ražu. Kā parūpēties, lai augi neslimotu un raža labi saglabātos? Par to savulaik iztaujājām tomātu audzētāju un kolekcionāri Austru Zaļumu.
Kolekcionāres siltumnīcā un dārzā aug ap 100 šķirņu tomātu. Audzētāja dod priekšroku šķirnēm, nevis hibrīdiem, jo no tiem nevar iegūt tik kvalitatīvas sēklas.
“No hibrīdiem ievāktām sēklām tomāti izaugs, bet ne šķirne ar tai raksturīgajām īpašībām. Hibrīdu šķirnes ražo labi, un raža ir lielāka nekā parastajām tomātu šķirnēm, taču bieži vien augļi ir stingrāki un ar ne tik plānu miziņu,” skaidro tomātu audzētāja.
Izmanto borskābi
Lai tomātu ražošanas laiks būtu pēc iespējas ilgāks, Austra Zaļuma iesaka tomātus vairākas reizes sezonā miglot ar borskābi. Tas palīdzēs pret ziedu nobiršanu.
Borskābi vairs nevar iegādāties aptiekās, bet var meklēt sporta preču veikalos pie novusam paredzētajām precēm. Vienu gramu borskābes izšķīdina vienā litrā ūdens. Borskābe šķīst tikai ļoti karstā ūdenī! Atdzesē un miglo trīs reizes sezonā, kad veras pirmā, otrā un trešā ķekara ziedi.
Laista tikai no rītiem
Lai augi būtu veselīgi, jārūpējas, lai siltumnīcā nebūtu pārlieku mitrs, ko panāk ar vēdināšanu. Kolekcionāre tomātus laista regulāri, bet tikai no rītiem, jo liekais mitrums dienas laikā no siltumnīcas izvēdināsies. Laistot tomātus vakarā, mitrums iztvaikos un kondensēsies uz siltumnīcas jumta un pilēs uz augiem. Tas izraisīs lapu bojāšanos.
Lai augi labāk apputeksnētos, audzētāja tos no rītiem nedaudz papurina, jo tomātiem putekšņi veidojas naktī, un no rīta tie ir derīgi apputeksnēšanai.
Augiem sasniedzot siltumnīcas griestus, tie noteikti jāgalotņo.
Pretējā gadījumā augļi būs nelieli un nepagūs nogatavoties, jo tomāts visu spēku veltīs augšanai garumā.
Kāpēc plaisā tomāti
Nereti tomāti mēdz plaisāt, un cilvēki neizprot iemeslu. Šāda situācija parasti veidojas, ja naktīs tomātiem ir par aukstu, bet dienā siltumnīcā ir pārāk karsts. Ja naktī gaisa temperatūra ir 15–16 °C un augstāka, augu māju var turēt vaļā visu nakti. Ja gaiss atdziest vairāk, vakarā durvis labāk vērt ciet.
Augļu plaisāšanu var izraisīt arī nevienmērīgs augsnes mitrums. Saņemot kārtējo mitruma devu, auglis piebriest ātrāk, nekā spēj izaugt miziņa.
Vai augustā augus nepieciešams mēslot
“Jānovērtē augu lapas. Tās ziņos, ja kāda elementa trūks. Tomātiem visvairāk nepieciešams magnijs, kālijs un kalcijs. Piemēram, ja augļiem pūst gali, it īpaši šķirnēm ar gareniem augļiem, vajadzīgs kalcija nitrāts,” skaidro Austra Zaļuma.
“Protams, ja nevēlas izmantot rūpnieciski ražotos minerālmēslus, nevarēs iztikt bez nātru vircas, ķiploku vai sīpolu novilkuma. Pati esmu izmēģinājusi ķiploku novilkumu, taču nezinu, vai tas tiešām deva kādu rezultātu. Esmu tomātus laistījusi arī ar maizes kvasu – 3 litru burkā liek maizi, aplej ar ūdeni un raudzē divas dienas, tad ar visiem biezumiem lej uz tomātiem. Šķita, ka augi kļūst spēcīgāki. Esmu likusi arī svaigas reņģes, bet zivju miltus lietot ir ērtāk. Tos var ierušināt pie augu saknēm arī sezonas laikā. Tad augu lapas kļūst tumšākas un nav blāvas. Zivju miltos ir fosfors, kas veicina barības vielu apriti augā.
Nātru vircu gatavo, piepildot trešdaļu 200 litru mucas ar sakapātām nātrēm, var pievienot arī sakapātas pienenes un gārsas. Mucu pielej ar ūdeni. Var likt klāt nedaudz vistu mēslu, pelnus. To visu saraudzē un laista nelielām porcijām. Desmit litros atšķaida vienu litru vircas un laista ik pēc 15 dienām,” skaidro tomātu audzētāja.
Rudenī iestrādā samtenes
Kad tomātu sezona beigusies un augu atliekas no siltumnīcas izvāktas, kolekcionāre iesaka augsnes dezinfekcijai zemē iestrādāt samteņu vai kliņģerīšu lakstus. Šim nolūkam labi noder arī nātres.
Kā ievākt sēklas
Sēklām kolekcionāre izvēlas veselīgu augli no otrā ķekara. No otrā un trešā ķekara tās ir viskvalitatīvākās. Sēklas ar visu šķidrumu liek trauciņā un atstāj uz divām dienām siltumā. Pēc tam sēklas viegli atdalās no šķidruma, bet bojātās uzpeld. Sēklas noskalo un liek žāvēties. Glabā, ietītas papīrā, sausā, tumšā vietā istabas temperatūrā.
Viss sākas martā
“Siltumnīcas tomātus sēju ap 20. martu. Lauka tomātus – pašās marta beigās vai aprīļa sākumā. Kad tomāti sadīguši, tos pārpiķēju, bet augsnē stādu, kad zeme sasilusi līdz 15–16 °C. Es gan termometru parasti neizmantoju, bet zemi pataustu ar roku – rokai jājūt no augsnes nākošais siltums,” turpina Austra Zaļuma.
Kolekcionāre tomātus stāda veikala iepirkumu maisos. Vienam augam vajag aptuveni desmit litru augsnes. Apakšā liek sienu, tad augsni, kurā iejauc samaltas olu čaumalas un zivju miltus, pelnus. Iedēsta tomātu stādus un, tiem augot, augsnes daudzumu papildina. Maisi jānovieto tik tālu cits no cita, lai pieaugot augiem lapas nesaskartos. Siltumnīcā tomātiem jāatrodas aptuveni 70 cm attālumā. Lauka tomātiem pietiek ar mazāku attālumu, kas gan atkarīgs no krūma lieluma.
Kolekcionāre iesaka šķirnes siltumnīcai
‘Saules dāvana’ Augļi dzelteni oranži, ar plānu miziņu. Ļoti garšīgi. Raža vidēji liela.
‘Dabas noslēpums’ Augļi plakanas formas, ar dzelteni sarkanu mīkstumu, līdz 300–400 g smagi.
‘Dzeltenais ingvers’ Augļi apaļi, gludi, līdz 300 g smagi. Ļoti garšīgi.
‘Sibīrijas rozā tīģeris’ Augļi violeti rozā, garšīgi. Šķirne ražīga; ķekars aug pie ķekara.
Kivi tomāti Augļi dzeltenzaļi, lieli un vidēji lieli, ātri pārgatavojas. Saldskāba garša, un tajos ir mazāk cukura, tāpēc piemēroti diabētiķiem.
Šķirnes laukam
‘Princese Diāna’ Augļi sarkani. Augs līdz 50 cm augsts, ļoti ražīgs.
‘Cēsu agrais’ Augļi nelieli, apaļi, gludi, 60–70 g smagi, ar saldskābu garšu. Ražot sāk agri un turpina līdz rudenim.
‘Sliņķa sapnis’ Augļi spilgti sarkani, plakanas formas, apaļi, nedaudz rievoti, garšīgi. Vidēja ražība. Ražo visu vasaru.