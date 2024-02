Harkiva, Ukraihna. 2024. gads Foto. Scapnix/Roman PILIPEY / AFP)

VEON un “Kyivstar” vadība Kijivā paziņo par 600 miljonu ASV dolāru investīcijām. Nākotnes plānos investīciju palielināšana līdz vienam miljardam Ieteikt







Globālais digitālais operators VEON, kura daļējs īpašnieks ir arī Latvijas pilsonis Pēteris Avens, kopā ar Ukrainas telekomunikāciju uzņēmumu “Kyivstar” paziņojuši par 600 miljonu ASV dolāru investīcijām 2024.-2026. gada periodā Ukrainas atjaunošanai, ziņo Ukrainas medijs РБК-Україна, atsaucoties uz uzņēmuma vadības vizīti Kijivā.

Ukrainas lielākais telekomunikāciju uzņēmums un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem “Kyivstar” 2023. gadā kapitālieguldījumos ieguldīja aptuveni 174 miljonus ASV dolāru, un nākotnē, ja tirgus apstākļi to ļaus, plāno paplašināt savu investīciju apjomu no 600 miljoniem ASV dolāru trīs gadu laikā līdz 1 miljardam ASV dolāru piecu gadu laikā. VEON apņemšanās investēt Ukrainā bija uzmanības centrā augsta līmeņa delegācijas vizītes laikā 5.februārī Kijivā.

Delegācija, kuras sastāvā bija VEON dibinātājs Ogijs Fabela (Augie Fabela), VEON grupas izpilddirektors Kaans Terzioglu (Kaan Terzioglu) un “Kyivstar” direktoru padomes loceklis, bijušais ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo, tikās ar prezidenta kancelejas vadītāju Andriju Jermaku, ASV vēstnieci Ukrainā Bridžitu Brinku (Bridget Brink) un Nīderlandes vēstnieces Ukrainā vietnieci Esselīnu van Ertenu (Esselien van Eerten).

Tikšanās laikā Maiks Pompeo uzsvēra, ka viņš tic Ukrainas uzvarai un tās atbalstam no ASV puses neatkarīgi no nākamā prezidenta vārda. Viņš arī nosauca “Kyivstar” par lielisku paraugu Rietumu investīcijām, kas Ukrainai būs nepieciešamas tās ekonomikas atveseļošanās laikā.

“Neatkarīgi no tā, kurš pēc dažiem mēnešiem uzvarēs ASV prezidenta vēlēšanās, mēs nodrošināsim Ukrainai nepieciešamos instrumentus uzvarai. Tas ir svarīgi Eiropai, tas ir svarīgi arī manai valstij. Labajiem puišiem ir jāuzvar, un labie puiši ir Ukrainas tauta,” sacīja Pompeo, piebilstot, ka diktatūras uzvara ir nepieļaujama, jo [tad] “pasaule nonāks ļoti sliktā stāvoklī”.

“Esmu patiesi priecīgs atgriezties Kijivā – tagad VEON ģimenes sastāvā, kā “Kyivstar” padomes loceklis. Ukrainai ir jāuzvar šajā karā ne tikai kaujas laukā, bet arī ekonomiski. Privātajam biznesam, jo īpaši starptautiskajiem investoriem, ir izšķiroša loma šīs uzvaras nodrošināšanā, un esmu pārliecināts, ka visi akcionāri to saprot un novērtē. Mani iedvesmo VEON un “Kyivstar”, kā arī citu privātā sektora uzņēmumu, kas, neraugoties uz visām grūtībām, turpina uzticīgi kalpot Ukrainas iedzīvotājiem, neticamā centība,” teica Pompeo.

Arī VEON Group izpilddirektors Kaans Terzioglu norādīja, ka uzņēmumam nav šaubu par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu un slēgt savu uzņēmējdarbību agresorvalsts teritorijā. “Jau kopš pirmajām pilna mēroga kara dienām VEON ir palīdzējis Ukrainai. Vēlos pateikties mūsu starptautiskajiem investoriem par atbalstu mūsu aiziešanai no Krievijas tirgus, ko mēs realizējām jau 2023. gada oktobrī, un par mūsu nelokāmo koncentrēšanos uz investīcijām Ukrainā, tostarp 600 miljonu ASV dolāru saistībām. Mēs strādāsim, lai nodrošinātu šai valstij uzvaras vērtu, veiksmīgu un iedvesmojošu nākotni,” uzsvēra Terzioglu.

Savukārt VEON interneta vietnē veon.com norādīts, ka turpinot kampaņu “Investē Ukrainā, TAGAD!”, VEON un “Kyivstar” Kijivā ir arī kopīgi rīkojuši biznesa un investīciju forumu “B2U: Business to Ukraine”. Foruma laikā vairāk nekā 100 Ukrainas vadošo uzņēmumu pārstāvji diskutēja par ieguldījumu klimata uzlabošanu valstī, kas, savukārt, kā sagaidāms, veicinās starptautisko uzņēmumu plūsmu uz Ukrainu, sekmējot valsts ekonomisko noturību.

VEON ir Amsterdamas biržā kotēts mobilo sakaru operators (VON.AS) un tas ir 100% Ukrainas lielākā telekomunikāciju uzņēmuma “Kyivstar” īpašnieks. VEON grupas digitālie operatori nodrošina savienojumu un digitālos pakalpojumus gandrīz 160 miljoniem klientu Ukrainā, Pakistānā, Bangladešā, Kazahstānā, Uzbekistānā un Kirgizstānā.