VIDEO. Tā var attapties izraktā tranšejā! Uģis piefiksē, kā šoferis bezatbildīgi ignorē sarkano gaismu







LA.LV lasītājs Uģis dalījies ar video, kur redzams, ka autovadītājs pie Limbažiem ignorē sarkano gaismu remontdarbu vietā. Cik bīstami tas ir? Atbild autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.

“Luksoforu sarkans signāls vai arī sarkans mirgojošs signāls ir kustību aizliedzošs signāls, kas aizliedz transportlīdzekļu braukšanu arī ceļu posmos, kur uz ceļa vai blakus tam tiek veikti jebkādi darbi, kas aizņem ceļu vai ietekmē satiksmes apstākļus.

Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, piemēro naudas sodu velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājam no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, tas ir, no 15 līdz 70 eirām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no sešām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, kas būs no 30 līdz 140 eiro.

Par šādu administratīvo pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājs vēl saņem 4 pārkāpumu uzskaites punktus. Pārkāpjot aizliedzošā signāla prasības un Izraisot satiksmes negadījumu ceļa remonta zonā aiz luksofora, zaudējumu nodarījušajam transportlīdzekļa īpašniekam OCTA apdrošinātājs ir tiesīgs regresa kārtībā pieprasīt atmaksāt cietušajam atlīdzinātos zaudējumus, kā arī vēl ekspertīzes un administratīvos izdevumus, kas saistīti ar zaudējumu noteikšanu atlīdzības procesa laikā,” autoskolas pasniedzējs norāda.

Braucot un pārkāpjot luksofora aizliedzošo signālu, bīstamas situācijas pārkāpējs var radīt pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, apdraudēt uz ceļa strādājošos un pats savus pasažierus un sevi.

Kas var notikt? Ja luksofors atļauj izmantot tikai vienu braukšanas joslu, lai apbrauktu ceļa remontdarbu vietu, tad izmainīšanās ar pretim braucošajiem var nebūt iespējama.

“Remonta vietā izraktā zemes daļa var būt ievērojami zemāka par braukšanai atļauto. Izvairīšanās mēģinājums īpaši naktī kādam no braucošajiem var beigties izraktajā tranšejā ar traumām pasažieriem vai transportlīdzekļa vadītājam. Uz ceļa strādājošie savā darba zonā nerēķinās ar to, ka viņus pēkšņi apdraudēs kāds garāmbraucošs transportlīdzeklis, tāpēc traumu risks darbu veicējiem no pie aizliedzošā signāla braucošā autovadītāja ir augsts,” Griģis skaidro.

Nepatīkamākais citiem transportlīdzekļu vadītājiem būtu satiksmes apstāšanās remonta vietā tāpēc, ka pie aizliegtā luksofora signāla iebraucis transportlīdzeklis!

“Kas vēl ir nepatīkami pie luksofora gaidošajiem? Ja ceļu remontdarbu vietās luksoforus uzstāda nepamatoti, to intervāli savstarpēji netiek sinhronizēti, luksofors nedarbojas vai pēc remontdarbiem tas nav noņemts. Un ja remontdarbu apbraukšanas joslā no sānu ceļiem iespējams izbraukt citiem transportlīdzekļiem, kuru vadītāji netiek informēti par atļautajiem braukšanas virzieniem vienīgajā braukšanai paredzētajā joslā,” docents norāda.