VIDEO. Aktieris Andris Bulis ar asarām acīs dalās sāpīgā pieredzē: “Es nepaspēju izrunāties ar savu tēti…”

Šovakar raidījuma “Pasaki to skaļi” studijā viesosies talantīgais aktieris Andris Bulis. Viņš teiks daudzus, ļoti emocionālus vārdus…

“Ja tā godīgi, es nepaspēju izrunāties ar tēti. Pēdējais, ko viņam pateicu – tēt, es braucu pie tevis. Viņš teica – gaidu. Un tas palika gaisā.” emocionāli sāpīgā pieredzē dalīsies aktieris Andris Bulis.

Asarām acīs viņš pastāstīs, ka ziņa par to, ka tētis aizgājis, pārsteigusi viņu uz Krievijas – Latvijas robežas. Un ja būtu iespēja atgriezt atpakaļ laiku, tad tieši šo mirkli viņš vēlētos mainīt.

“Taču to nevar izdzēst. Tā paliek un ar to jādzīvo,” – saka Andris, mudinot ikvienu novērtēt savus līdzcilvēkus un to, cik svarīgi, ka viņi ir blakus.

“Tad, kad tev atņem vai noņem un tu saproti, ka tad, kad tu atnāc mājās vairs nebūs tas, kas bija. Vai tad, kad tu piezvanīsi, tas cilvēks vairs nepacels un neteiks vārdus, kuri tev vienmēr likās – nu tie paši! Bet tagad viņi būtu tik svarīgi. Tad tu sāc pārdzīvot un uztraukties par tiem dažiem, kas tev ir palikuši,” – tā Andris Bulis.

Andris Bulis pastāsta savu sāpīgāko dzīves pieredzi: