Keita Midltone un princis Viljams iesvētī jauno pētniecības kuģi "Deivids Atenboro"

38 gadus vecais princis Viljams ar runu atklāja TV dokumentālo filmu “A Planet For Us All” un tās laikā pauda ne tikai par apkārtējo vidi, dabu un saviem mērķiem šajā sfērā, bet arī atklāja interesantus faktus par saviem bērniem.

Keitas Midltones mīļotais vīrs pastāstīja, ka viņš vienmēr ir mīlējies dabu. Un viņi ar Keitu cenšas to iemācīt darīt ar saviem trim bērniem. “Es domāju, ka šādas lietas tu sāc vairāk saprast tad, kad tev pašam ir bērni. Tu vari būt jauns cilvēks, izbaudīt ballītes, bet drīz vien saproti: “Te ir maziņš cilvēciņš, un es par viņu esmu atbildīgs.” Tagad man ir Džordžs, Šarlote un Lui. Viņi ir mana dzīve. Mans skatījums uz lietām ir stipri mainījies,” – teica princis Viljams, uzstājoties dokumentālās filmas “A Planet For Us All” prezentācijas ietvaros televīzijas kanālā ITV.

Trīs bērnu tētis atzinās, ka visi viņa bērni pavada daudz laika svaigā gaisā. “Džordžs, piemēram, jūtas kā zvērs krātiņā, ja viņam nav iespēja doties ārā,” – stāstīja princis Viljams.

Kembridžas hercogs tāpat atzina, ka uzskata, ka viņa rokās ir milzīgs bonuss, ka viņš vides pasargāšanā var kaut ko darīt, jo cilvēki ļoti bieži pret dabu izturas barbariski. Princis Viljams tāpat paziņoja, ka viņš dievina ziloņus un degunradžus. Un viņš ļoti kaislīgi iestājas pret malu medībām, viņa vārdus citē izdevums “Daily Mail”.

“Āfrika ir manas otrās mājas, tā arī varētu teikt. Mežonīgā daba, patiesie cilvēki, neaprakstāmās dabas ainavas, tas viss ir šeit. Tas burtiski “caurdūra” manu dvēseli un es sapratu, ka šī ir ļoti īpaša vieta,” – princis Viljams stāsta dokumentālajā filmā.

Viņš atgriezās Āfrikā pēc prinča Luisa dzimšanas. Kadros redzams, kā princis sasveicinās ar vietējo meitenīti. Viņš par mazo meitenīti filmas kadros saka: “Viņai patīk nepatikšanas! Viņa ir tik līdzīga manai Šarlotei, viņa ir vienkārši katastrofa. Cik viņai ir gadu? Viņai ir tieši trīs gadi, gluži kā manai Šarlotei.”

Dokumentālajā filmā pārdomās dalās arī Viljama mīļotā sieva, viņa atklāj, ka ir norūpējusies par dzīvnieku eksistenci šajā kontinentā. “Apmēram ap to laiku, kad maniem bērniem būs 20 – 25 gadi, pie šāda malu medniecības ātruma savvaļā nepatiks ne degunradži, ne ziloņi,” – vīra stāstīto papildina Keita Midltone.

Dokumentālās filmas “A Planet For Us All” treileris:



