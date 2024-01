VIDEO. “Cepuri nost!” Sociālos tīklus sajūsmina latviešu žurnālistes Ievas Vārnas jaukais žests, kas pārsteidzis pat Zelenski

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Īpašu ukraiņu sabiedrības uzmanību un sajūsmu tērzēšanas platformā “X” izpelnījusies TV3 žurnāliste, kara Ukrainā reportiere Ieva Vārna. Video, kas ievietots “X” un ar ko dalās simtiem lietotāju, redzams, kā Ieva Vārna preses konferencē Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim uzdod jautājumu ukraiņu valodā.

Lepojamies un “noņemam cepuri” – #TV3Ziņas žurnāliste Ieva Vārna apliecina savu ciešo saikni ar Ukrainu un Ukrainas tautu šajā tai tik grūtajā laikā, demonstrējot divos kara gados apgūtās ukraiņu valodas zināšanas. 🇱🇻🇺🇦⁰

“Kopš kara sākuma, tas ir, divus gadus, viņa ziņo no Ukrainas (un ne tikai no Kijivas, bet arī no karstākajiem punktiem). Tas parāda, ka svešvalodas var apgūt, ja vien vēlaties,” kāds komentētājs norāda pie video, kas ļoti strauji izplatās pa sociālajiem tīkliem.

“Cilvēks super – divos gados, braucot uz Ukrainu, ir iemācījies valodu, tur neesot pastāvīgi. Tikmēr Rīgā Ļuba un Sergejs dzīvo visu dzīvi, bet nemāk latviski,” kāds cits piebilst.

Ukrainas prezidents Zelenskis apmeklē Saeimu

Kā ziņojām, ceturtdien, 11.janvārī, Latvijā oficiālā vizītē ieradās Ukrainas prezidents, kurš tikās ar valsts augstākajām amatpersonām – Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) un Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS).

Rinkēvičs kopīgajā preses konferencē ar Zelenski izziņoja Latvijas jauno atbalsta pakotni Ukrainai, kas ietver arī munīciju, haubices, 155 milimetru artilērijas munīciju, prettanku ieročus, pretgaisa aizsardzības raķetes, mīnmetējus, visurgājējus, rokas granātas, helikopterus, bezpilota lidaparātus, ģeneratorus, sakaru ierīces un individuālo ziemas ekipējumu un raķetes.

Latvijas Aizsardzības ministrija aģentūru LETA iepriekš informēja, ka jau tuvākajā laikā Ukrainai tiks piegādātas arī Latvijā ražotās lidmašīnas “Tarragon” un informācijas tehnoloģiju iekārtas. Tāpat atbalsta sūtījumā būs iekļauti 155 milimetru artilērijas lādiņi, 120 milimetru mīnmetēji, lielgabali, pretgaisa un prettanku ieroči, karavīru individuālais ekipējums un transportlīdzekļi.