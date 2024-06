VIDEO. Dzīvnieku tiesību aktīvisti apskādējuši karaļa Čārlza pirmo oficiālo portretu Ieteikt







Aktīvisti no “Animal Rising” ir izdemolējuši jauno karaļa Čārlza pirmo oficiālo portretu Filipa Molda galerijā Londonā.

Ap pusdienlaiku divi kampaņas dalībnieki uzlīmēja “Volless and Gromits” plakātus uz karaļa portreta. Viens plakāts bija ar Vollesa seju, bet otrs bija runas burbulis, uz kura rakstīts: “Nav siera, Gromit. Paskatieties uz visu šo nežēlību RSPCA fermās!”, vēsta “DailyMail”.

Grupa aicina karali Čārlzu apturēt savu atbalstu labdarības organizācijai “The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals” (RSPCA), kuras karaliskais patrons viņš ir, līdz tiks atcelta “Assured Scheme”, kas paredzēta dzīvnieku labturības standartu aizsardzībai.

Daniels Džunipers, viens no akcijā iesaistītajiem, sacīja: “Tā kā karalis Čārlzs ir tik liels Volesa un Gromita fans, mēs nevaram iedomāties labāku veidu, kā pievērst viņa uzmanību šausminošajām ainām RSPCA Assured fermās.

Lai gan mēs ceram, ka Viņa Majestāte par to uzjautrināsies, mēs arī aicinām viņu nopietni pārdomāt, vai viņš vēlas būt saistīts ar šausmīgajām ciešanām saimniecībās, kuras apstiprina RSPCA.

Čārlzs ir skaidri norādījis, ka ir jutīgs pret dzīvnieku ciešanām Apvienotās Karalistes fermās; tagad ir īstais brīdis, lai viņš pastiprinātu savu darbību un aicinātu RSPCA atteikties no “Assured Scheme” un pastāstīt patiesību par dzīvnieku audzēšanu.”

Šī darbība ir grupas mēģinājums palielināt informētību par nesen veikto izmeklēšanu 45 RSPCA Assured saimniecībās, kurās viņi, iespējams, atklājuši 280 juridiskus pārkāpumus.

Karalis Čārlzs pagājušajā mēnesī kļuva par RSPCA karalisko patronu. Lai gan šim amatam, kuru pirmo reizi ieņēma karaliene Viktorija 1840. gadā, nav konkrēta amata apraksta, “karaliskajiem patroniem ir būtiska nozīme labdarības organizāciju, piemēram, RSPCA, ieguldījumu un sasniegumu atzīšanā un veicināšanā”.