Džonijs Deps un Ambera Hērda - no laimīgas kopdzīves līdz tiesai

VIDEO. Džonijs Deps laidis klajā dziesmu, ko uzrakstījis "par godu" bijušajai sievai Amberai Hērdai







Holivudas zvaigzne Džonijs Deps uzrakstījis dziesmu, ko veltījis savai bijušajai sievai aktrisei Amberai Hērdai. Dziesmas vēstījums ir par sensacionālo tiesas prāvu, kurā Deps apsūdzēja Hērdu par to, ka viņa ir cēlusi viņam neslavu, apmelojusi nepatiesos faktos un pieprasījusi “sāpju naudu”. Deps šajā tiesas prāvā uzvarēja un ieguva sabiedrības un fanu atbalstu.

Ārzemju mediji raksta, ka dziesma, kuras nosaukums ir “Sad Motherfuckin’ Parade” tiks iekļauta albumā “18”, kas tapis kopā ar britu ģitāristu Džefu Beku, ar kuru Džonijs Deps jau ir sadarbojies un pat uzstājās Lielbritānijā laikā, kad norisinājās tiesas process ar Hērdu.

Jau ziņots, ka no 2022.gada 12.aprīļa līdz 2022.gada 2.jūnijam norisinājās tiesas prāva, kuras laikā Džonija Depa advokātiem izdevās pierādīt, ka Holivudas aktrise ir nepatiesi apsūdzējusi savu bijušo vīru Depu it kā vardarbīgā attieksmē pret viņu un stāstījusi to vairākiem medijiem.

Deps vēlāk teica, ka šīs tiesas mērķis nebija pierādīt, ka Ambera runā nepatiesību, bet viņš vēlējās parādīt to, ka tieši Hērda kopdzīves laikā bija uzvedusies vardarbīgi – kā emocionāli, tā pat arī fiziski.

Par labu Džonijam Depam, kurš nenoliedza to, ka savulaik ir cīnījies gan ar alkohola, gan narkotisko vielu atkarību, gan piekopis trakulīgu dzīvesveidu, liecināja arī Džonija bijušās mīļotās sievietes, piemēram, supermodele Keita Mosa.

Pēc uzvaras tiesā Deps pateicās zvērinātajiem par to, ka viņi ir atgriezuši viņam dzīvi, bet Hērda vēlāk medijiem izteicās ir ir “bēdu sagrauta” un “Deps visus uzpirka”.

Džonija Depa un Džefa Beka dziesma “Sad Motherfuckin’ Parade”:



Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.