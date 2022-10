Pēc karalienes Elizabetes II nāves karaliskā ģimene piedzīvo pastiprinātu sabiedrības interesi. Jo īpaši viņi ar lielu ziņkāri vēro jaunā monarha attiecības ar savu ģimeni.

Čārlzs III vienmēr bijis ekspresīvāks par savu vienmēr atturīgo māti karalieni un, šķiet, pat savos 73 gados saglabājis šo nesavaldību.

To spilgti apliecina viņa nedienas ar pildspalvu – video redzams, ka pat tāds nieks var pamatīgi sadusmot karali Čārlzu III.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX

— CBS News (@CBSNews) September 13, 2022