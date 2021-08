Kadrs no mūzikas klipa. Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. Grupa "Very Cool People" pārsteidz ar mūzikas videoklipu labākajās vesternu tradīcijās







Joprojām nemierīgajai pašmāju apvienībai “Very Cool People” tapis jauns videoklips skaņdarbam, kas ir jau ceturtais singls no oktobrī gaidāmā grupas jaunā albuma “50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism”.

Kad “Very Cool People” dodas spēlēt koncertus uz Liepāju un brauc cauri Bikstiem, grupas dalībniekiem ir tradīcija citam citu bikstīt, tādējādi pamodinot tos, kuri guļ, un diezgan pakaitinot tos, kuriem vājāki nervi.

“Tradīcijas ir jāievēro,” dzelžaini pārliecināts grupas spirituālais līderis un ģitārists Elvijs Grafcovs. “Turklāt arī braucot atpakaļ uz Rīgu, vai tas būtu naktī, kad visi saguruši pēc koncerta, vai nākamajā dienā, kad visi vēl vairāk saguruši pēc nakts ballītes, Bikstos visi tiek bikstīti, kamēr vien atrodamies ciema robežās.”

Kompozīcijā “Alone in Biksti” grupa vēsta par kādu mūziķi, kurš nonācis Bikstos viens pats un kuram nav, ko pabikstīt. Dziesmas saldsērīgā tēma, līdz ar to, ir par skaudro realitāti, kad tā jau esi palicis pilnīgi viens un tad vēl izrādās, ka Bikstos. Tomēr skaņdarba uzmundrinošā noslēguma daļa ļauj apjaust, ka ar to vēl nekas nav beidzies, un vieš priekpilnu cerību, ka galvenais varonis reiz atkal nonāks Bikstos kopā ar saviem čomiem, ko pabikstīt.

“Kā vēsta sens latviešu ticējums, ja tev Liepājā uz Rīgas ielas vai Rīgā uz Liepājas ielas “uzpļūtī” krauklis, tad divus gadus Bikstiem cauri būs lemts doties vienam…,” ar mūsu tautas folkloras citēšanu jaunās kompozīcijas idejisko analīzi rezumē Elvijs.

Videoversiju singlam jau atkal veidojis grupas trompetists un kebabu biznesa magnāts Oskars Ozoliņš, ar sižeta un dažām režijas līnijām palīdzot arī Elvijam Grafcovam, kurš ir arī jaunā skaņdarba autors. “Šī kompozīcija ir kā dažādu manu muzikālo ietekmju sajaukums – Ennio Morricone samiksēts ar “Dire Straits”, kam pievienots gypsy jazz kopā ar “Too Many Zooz” attieksmi…”.

Pie ieraksta pults sabija Tālis Timrots “Mints Music” studijā Rīgā. Ierakstīto materiālu samiksēja Andris Buiķis “Ciemupe Productions” studijā Latvijas ārēs, bet māsterversiju radīja Dave McNair “Dave McNair Mastering” studijā Amerikas tālēs.

Arī jaunajā skaņdarbā joprojām piedalās visi “kūlīgākie” mūziķi: Oskars Ozoliņš – trompete, Māris Jēkabsons – tenora saksofons, Laura Rozenberga – trombons, Kristaps Lubovs – baritona saksofons, Elvijs Grafcovs – ģitāra, Māris Vitkus – taustiņinstrumenti, Jānis Olekšs – bass, Andris Buiķis – bungas un perkusijas.

No 30. augusta jaunais “Very Cool People” skaņdarbs “Alone in Biksti” noklausāms lielākajās mūzikas straumēšanas platformās un dzirdams labākajās pasaules radiostacijās.

Noskaties videoklipu un noklausies dziesmu šeit: