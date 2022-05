Grupa “Citi zēni” vietnē “Twitter” dalījušies ar ierakstu no viena no pasaulē populārākajiem TV šoviem “Last Week Tonight”. Un, kā izrādās, šova vadītājs Džons Olivers tajā pieminējis tieši viņus!

Šovā humoristiskā veidā tiek apskatīti aktuālākie notikumi pasaulē un Olivers pieminējis “Eirovīziju” un Latvijas grupu “Citi zēni”.

“Latvijas pārstāvji nemaz neiekļuva finālā par spīti vienam no labākajiem dziesmas ievadiem mūzikas vēsturē,” – saka TV šovā vadītājs. “Kā tad tā? Vai jūs neesat izklaidēti? Eirovīzijas dziesmu konkurss ir absolūti traks visos veidos.”

TV humoristiskais šovs “Last Week Tonight” ir amerikāņu sarunu un satīras šovs, ko vada britu komiķis Džons Olivers. Pirmo reizi TV ekrānos tas parādījās 2014.gadā.

Jau vēstīts, ka šogad par “Eirovīzijas” 2022.gada uzvarētājiem kļuva Ukrainas grupa “Kalush Orchestra” ar dziesmu “Stefania”, bet “Citi zēni” neizdevās pārvarēt pirmā pusfināla barjeru un tikt uz finālu.

Considering that this is one of our all time favourite TV programmes, we are STOKED to know that @LastWeekTonight and John Oliver noticed us ❤️🇱🇻@Subwoolferband we have won 🤣🤣 pic.twitter.com/PUxAdzTfBU

— Citi Zēni (@citi_zeni) May 16, 2022