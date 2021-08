Keitas Midltones jaunākais brālis Džeims un viņa suņi

VIDEO. Keitas Midltones jaunākais brālis Džeims par velti konsultēs ikvienu, kam tas nepieciešams Ieteikt







Jaunākais Keitas Midltones brālis Džeims Mildtons dievina suņus un viņa mājās dzīvo seši četrkājainie draugi. Tagad viņš ir nolēmis dalīties savos padomos un novērojumos ar visiem, kas ir suņu saimnieki vai vēl tikai plāno par tādiem kļūt. Par to Džeims paziņoja vietnē “Instagram”.

“Es daudz domāju par jautājumiem, kurus katru dienu uzdod suņu “vecāki”. Lai gan es nekādā ziņā neesmu “eksperts”, visu mūžu esmu dzīvojis kopā ar suņiem, un, kā lielākā daļa no jums jau zina, šobrīd es dzīvoju kopā ar sešiem suņiem savās mājās, tāpēc esmu saskāries ar gandrīz visiem tiem šķēršļiem, ar kuriem arī jūs saskaraties – visi tie, kam ir suns – no kucēna pirmajām apmācībām līdz vecāka gadagājuma suņu dzīves atvieglošanai,” – Džeims pierakstījis soctīklā pie video, kurā redzams vizinot ar velosipēdu, speciālā kārbā, savus mīluļus.

“Savā ceļā esmu iemācījies daudz, un mans mērķis ir bijis nodrošināt saviem suņiem vislabāko dzīvi, kādu vien varu. Bet ir tik daudz pretrunīgas informācijas, kas suņu saimniekiem ir mulsinoši. Tāpēc es nolēmu izveidot emuāru, lai dalītos ar jums savā pieredzē un pārdomās, ko esmu atklājis. Es patiešām ceru, ka šis resurss var būt noderīgs ikvienam, kam ir suns (vai kuri vēl tikai domā kļūt par saimniekiem).

Es sākšu ar ko jautru: “Riteņbraukšana kopā ar savu suni: ko drīkst un ko nedrīkst!” – raksta Džeims.

View this post on Instagram A post shared by Ella & Co (@ella.co)

Savulaik hercogienes Keitas Midltones jaunākais brālis nopietni sirga ar depresiju un vēlāk nekautrējās par to arī runāt.











































Hercogiene Keita Midltone viesojas Londonas Dabas muzejā

“Es esmu Džeimss, es mīlu suņus. Viņus mīlēt nav grūti, it īpaši, kad viņš viens, vai kā manā gadījumā – viņi seši, ir tev blakus visu laiku. Ar viņiem kopā dzīve kļūst patīkama. 2018.gadā man diagnosticēja klīnisko depresiju, ar kuru es ilgu laiku bezcerīgi cīnījos – man bija grūtības koncentrēties darbam un arī citiem dzīves aspektiem. Šajā sarežģītajā laikā mani izglāba suņi. Viņi bija mani draugi, kompanjoni, skolotāji un terapeiti. It īpaši, Ella. Ella kopā ar mani ir jau vairāk kā 10 gadus. Viņa bija ar mani kopā arī uz visiem seansiem pie psihoterapeita, kurus es apmeklēju un palīdzēja man saņemties. Viņa bija galvenais iemesls, kāpēc es no rītiem turpināju celties un uzsāku savu dienu. Neatkarīgi no tā, vai jums ir tamlīdzīga pieredze vai jūs vienkārši mīlat savu suni, jūs nevarat noliegt, ka starp jums valda neredzama saikne. Un tāpēc mūsu uzdevums ir parūpēties par viņiem tā, kā viņi rūpējas par mums,” – tolaik viņš runāja publiski par savām mentālajām problēmām un kādā intervijā arī atklāja, ka vecākā māsa Keita šajā laikā arīdzan viņam vienmēr bijusi blakus un ļoti palīdzējusi.