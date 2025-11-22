VIDEO. Luvras apsardze atkal apieta: beļģu jokdari piekar savu gleznu netālu no Monas Lizas 0
Gandrīz mēnesi pēc skaļās juvelierizstrādājumu zādzības, kas satricināja pasauli, Luvra atkal nonākusi uzmanības centrā – arī šoreiz apsardzes neuzmanības dēļ.
Divi beļģu “TikTok” satura veidotāji Nīls Remmerī un Senns Haverbēke veiksmīgi iekļuva Parīzes muzejā un slepus piekāra savu gleznu netālu no Monas Lizas. Abi draugi jau iepriekš izpelnījušies ievērību ar izaicinošiem “slepus iekļūšanas” piedzīvojumiem, tostarp Minhenes “Allianz Arena” stadionā, kur viņi bez maksas noskatījās Čempionu līgas finālu, vēsta “Fox News”.
Apmānīt Luvras drošības pārbaudes viņiem izdevās, jo gleznas audekls bija sarullēts, bet rāmja konstrukcija – izjaukta un pārlikta veikalā iegādātā maisiņā. Muzejā iekšā viņi rāmi no “Lego” klucīšiem salika no jauna un ievietoja tajā pašportretu, ko bija radījis Remmerī.
Draugi ieradās stundu pirms muzeja slēgšanas, zinot, ka apmeklētāju zālē vairs nebūs pārlieku daudz. Tieši pirms slēgšanas viņi dažu sekunžu laikā piekāra gleznu Salle des États telpā – tajā pašā, kur atrodas Leonardo da Vinči “Mona Liza” un Paolo Veronēzes “Kāzu mielasts Kānā”.
Pēc tam abi aizgāja, apsardzes darbiniekos neatstājot nekādu šaubu ēnu. Video ar visu procesu viņi vēlāk publicēja sociālajos tīklos, kur viņiem seko vairāk nekā 48 tūkstoši cilvēku.
Publicētajā video Haverbēke skaidro: “Nīlam ir mākslinieciskas dotības, tāpēc viņš uzgleznoja mūsu abu portretu. Ierodoties zālē, laika bija maz – apmeklētājus drīz izveda ārā. Mums nācās rīkoties steigā.”
Apsardzes klātbūtne liedza piekārt gleznu tieši blakus Monai Lizai, tāpēc viņi to novietoja uz tukšas sienas netālu.
Nākamajā dienā abi saņēma ziņu, ka glezna joprojām bijusi savā vietā, taču muzeja darbinieki vēlāk to ātri noņēmuši.
Luvra apliecina, ka mākslas darbs pie sienas atradies mazāk nekā trīs minūtes.
Luvras vadība paziņojusi, ka abi jaunieši nav nēsājuši neko tādu, ko apsardze būtu drīkstējusi aizliegt ienest. Rāmis un glezna tika samontēti tikai pēc drošības kontroles, kas padarīja viņu plānu juridiski sarežģītāk nosodāmu.
Tomēr muzejs apsver tiesiskas darbības pret jokdariem, uzsverot, ka šādas rīcības apdraud muzeja kārtību un reputāciju.
Luvra nesen ieviesa pastiprinātus drošības pasākumus saistībā ar oktobra zādzību, kad dienas laikā tika nozagtas astoņas 19. gadsimta kroņa dārglietas, kuru vērtība tiek lēsta ap 88 miljoniem eiro. Nozagtās dārglietas joprojām nav atrastas, taču vairāki aizdomās turētie ir apcietināti.