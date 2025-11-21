Noslēpums atklāts: kura sieviešu rakstura īpašība vislabāk patīk vīriešiem? 9
Cik reizes tu esi stāvējusi spoguļa priekšā, mēģinot iespiest sevi kādā “pievilcīgas sievietes” tēlā no glancēta žurnāla?
Košāka lūpu krāsa, augstākas kurpes, drosmīgāks dekoltē… Un rezultātā – tikai nogurums un tukšuma sajūta, it kā spēlētu kādu svešu, uzspiestu lomu. Tāpēc šo instrukciju vari droši mest miskastē.
Īstā pievilcība nav medības pēc vīriešu uzmanības. Tā ir iekšējs stāvoklis – tava personīgā enerģija, harizma un mīlestība pret sevi. Izdomāsim, no kā īsti sastāv tas magnētisms, ko nevar nopirkt par naudu un ko nevar uzkrāsot ar kosmētiku.
Pievilcīga sieviete ir par to, kas nāk no iekšienes. Apzināti mēģināt kļūt pievilcīgai ir tīra pašmocība un sevis noliegšana. Tā ir spēle: “Es iziešu uz ielas, un, kad sākšu visiem patikt, jūs būsiet apburti!” Tieši no šīs pievilcības spēles daudzas sievietes piedzīvo sabrukumus – viņas ietērpjas dīvainos tērpos, apkraujas ar nieciņiem, izgriež tādus dekoltē, ka tas vairs nav dekoltē, bet gan viņu sirds un dvēseles melnais caurums: “Nāciet, skatieties, man te viss tukšs, bet es tēlošu, ka pilns.” Un pēc tam raud, kāpēc vīrieši tik ātri pazūd. Bet, protams – viņi negrib pazust melnajā caurumā un krist tukšumā. Viņi to negrib.
Pievilcība ir veselīga enerģija. Pievilcība ir harizma. Harizma ir iekšējais dzinējs, spēks, intereses dzirksts, entuziasms, gudrība un dzīvīgums. Mēs visi dievinām harizmātiskus cilvēkus, vai ne? Arī sievietes mīl harizmātiskas draudzenes – tieši ar tādām notiek vistrakākie piedzīvojumi, un tieši viņas paliek atmiņā. Vīrieši vēl vairāk ciena harizmu. Ar tādu sievieti nenovecosi četrdesmit gados, neaizmigsi garlaicībā un neiegrimsīsi pelēkumā ar frāzēm: “viss ir beidzies”, “viss ir pelēks”, “dzīve ir tikai pelēkums” utt. Un harizmai nav nekāda sakara ar ideālu (un uzspiestu) skaistumu.
Pievilcība ir pašpārliecība. Bez tās tālu netiksi. Vīrieši dievina pašpārliecinātas sievietes, jo šī pārliecība vairo arī viņu pašu spēku. Bet, ja tu neesi pārliecināta par sevi, tad blakus dzīvos vīrietis “lupata”, jo agri vai vēlu viņš nogurs no mēģinājumiem tevi celt un iedvest tev vērtību. Kas būs tālāk? Loģiski – ģimenes dzīves traģēdija.
Pievilcība ir arī laipnība. Rupjas, karojošas un vienmēr viszinošas sievietes – jā, vīrieši uz tādām sākumā bieži skatās.
Pievilcība ir noslēpums un neparedzamība. Atvērtas, izlasītas grāmatas ir garlaicīgas. Iedomājies, ja tu zinātu visu par sevi kopš dzimšanas – blakus stāv brošūra un viss skaidrs. Briesmīgi, tā nav dzīve. Un tu pati bieži sev nolaupi noslēpumu, sakot: “Ko es tur mainīšu? Kam manis vajag? Kas manī īpašs?” Noslēpuma tevī ir vairāk nekā domā. Bet, ja tu jau pati sevi atmet, ja esi sev “saplīsis gabals” un paredzama, tad vīrietim–iekarotājam tur nav ko meklēt.
Pievilcība ir valoda – tas, ko tu saki un kā tu to saki. Kliedzoša sieviete un lamuvārdu krājums nav sievišķīgas enerģijas plūsma. Vīrieši ļoti labi jūt, kur sieviete ir stipra un kur ir caurumi. Tāpēc valoda ir svarīga. Balss. Tonis. Ja tu pastāvīgi rupji runā, tu uzbūvē sev cietu, necaursitamu bruņukreklu – tu kļūsti par “spēcīgu vīrieti”, tikai svārkos.
Tev nav jāčinkst kā saplīsušam instrumentam. Tev jāskan kā melodijai – un tas, kurš būs īstais tavas melodijas cienītājs, tevi atradīs, sargās un ieklausīsies, baidoties salauzt un apdzēst tavu mūziku.
Un tiklīdz tu sapratīsi, ka pati sev patīc, ka pati sevi apbrīnotu, ka tev nepietiek laika ar sevi un saviem interesantajiem procesiem, tad tu kļūsi par magnētu.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.