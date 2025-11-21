Šausmas Jelgavā: iedzīvotājs draud nogalināt vairākas Zemgales amatpersonas 0
Valsts policijā šī gada 13. novembrī saņemta informācija, ka Jelgavā kāda Zemgales apgabaltiesas darbiniece, telefonsarunas laikā ar iedzīvotāju saņēmusi draudus tikt nogalinātai. Valsts policija nekavējoties uzsāka kriminālprocesu, veica virkni operatīvo darbību, un jau nākamajā dienā iespējamā vainīgā persona tika aizturēta. Šī gada 15. novembrī personai tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Valsts policija turpina izmeklēšanu saistībā ar notikušo.
2025. gada 13. novembrī Valsts policijā saņemta informācija, ka šī gada 10. novembrī Jelgavā Zemgales apgabaltiesas darbiniece, atrodoties savā darba vietā, telefonsarunas laikā ar iedzīvotāju saņēmusi draudus. Sarunas laikā persona izteikusi draudus nogalināt Zemgales apgabaltiesas amatpersonas. Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 132. panta pirmās daļas, proti, par draudu izteikšanu personai, ja tai ir bijis pamats baidīties par savu drošību. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Saistībā ar notikušo tika veiktas vairākas procesuālās darbības, lai noskaidrotu iespējamo vainīgo personu. Jau nākamajā dienā – 14. novembrī – Kriminālprocesa likuma 264. panta pirmās daļas 2. punkta kārtībā tika aizturēts 1988. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. 2025. gada 15. novembrī Zemgales rajona tiesa personai piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Valsts policija turpina izmeklēšanu un skaidro visus notikušā apstākļus.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.