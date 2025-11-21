Ilustratīvs attēls
Šoferīši, uzmanīgi! Laika prognoze naktij uz sestdienu 0

LETA
14:54, 21. novembris 2025
Ziņas Dabā

Naktī uz sestdienu daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un snigs, uz autoceļiem veidosies apledojums, prognozē sinoptiķi.

Sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un ziemeļrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no rīta pazemināsies līdz 0..-5 grādiem, bet vietām piekrastē tā būs +4 grādi.

Diena būs pārsvarā saulaina, dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Vējš lēni pūtīs no rietumiem un dienvidiem, piekrastē tas no jauna pastiprināsies. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, Kurzemes rietumkrastā gaiss iesils līdz +7 grādiem.

Rīgā sestdienas naktī un priekšpusdienā iespējami īslaicīgi nokrišņi, kā arī apledojums uz ielām un ietvēm. Pēcpusdienā gaidāms skaidrs laiks. Vējš mēreni pūtīs no rietumu puses, dienā gaidāms lēns dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs 0..+3 grādi.

