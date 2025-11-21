Ekonomikas ministrs un uzņēmēji darba vizītē Apvienotajos Arābu emirātos stiprinās abu valstu ekonomisko sadarbību 0
No 23. līdz 26. novembrim Ekonomikas ministrs Viktors Valainis kopā ar teju 20 Latvijas uzņēmējiem un uzņēmēju organizācijām darba vizītē Apvienotajos Arābu emirātos (AAE) stiprinās valstu ekonomisko sadarbību, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) starptautiskā mārketinga un komunikācijas nodaļā.
Darba vizītē plānotas gan vairākas augsta līmeņa tikšanās, gan īpašs akcents tiek likts uz uzņēmēju savstarpējās sadarbības veidošanu farmācijas un biotehnoloģiju, IKT, mākslīgā intelekta, viedās enerģētikas, loģistikas un būvniecības jomā.
Pirmdien, 24. novembrī, Dubaijā Valainis tiksies ar AAE ārējās tirdzniecības ministru, ekselenci Dr. Tani bin Ahmeda Al Zejudi un AAE ekonomikas un tūrisma ministru Abullu bin Tuku All Marri. Noritēs arī Latvijas–AAE Apvienotās ekonomiskās komitejas trešā sēde, AAE un Latvijas uzņēmēju apaļā galda diskusija un uzņēmēju tīklošanās.
Savukārt otrdien, 25. novembrī, Abū Dabī norisināsies Latvijas–AAE uzņēmēju biznesa forums un viena no būtiskākajām darba vizītes daļām – ministra tikšanās ar starptautiskajiem investīciju fondiem “Mubadala” un “ADQ”. Vienlaikus uzņēmēji apmeklēs “AD Ports Group”, kas nodarbojas ar ostu, loģistikas, brīvo zonu un jūras tirdzniecības infrastruktūras attīstīšanu un pārvaldīšanu.
“Ekonomikas ministrija ir izvirzījusi ambiciozu mērķi – līdz 2029. gadam dubultot ārvalstu investīcijas uzņēmumu pašu kapitālā un piesaistīt papildu 1,5 miljardus eiro tautsaimniecībai. Patlaban Eiropas Savienība ir sākusi pārrunas ar Apvienotajiem Arābu emirātiem par brīvās tirdzniecības līgumu, kas paātrinās šo reģionu sadarbību. Šī ir labvēlīga augsne, kuru nepieciešams izmantot. Šo tikšanos mērķis ir izzināt jomas un projektu apmērus, kurās starptautiskie fondi būtu gatavi investēt. Tās, piemēram, varētu būt enerģētika, infrastruktūra un pārtikas drošība,” skaidro Valainis.
Investīciju kompānija “Mubadala” pārvalda aktīvus aptuveni 233 miljardu eiro apmērā, fokusējoties uz enerģētikas, aizsardzības, veselības, tehnoloģiju un telekomunikāciju, infrastruktūras, loģistikas, nekustamā īpašuma jomām. Fondam jau ir pieredze, investējot Eiropā, piemēram, 2025. gadā Eiropas Komisija apstiprināja vērienīgus “Mubadala” ieguldījumus Dienvidaustrumeiropas atjaunīgās enerģijas uzņēmumā “Rezolv Energy”, kura galvenais birojs atrodas Prāgā, Čehijā. Tāpat “Mubadala” ir ieguldījuši vairākos Eiropas tehnoloģiju jaunuzņēmumos, piemēram, “Klarna”, “Revolut”, “Glovo”, “FirstVet” un citos.
Tikmēr ADQ pārvalda aktīvus 150–200 miljardu eiro apmērā un tā portfeļa lielākie uzņēmumi ir “TAQA – Abu Dhabi National Energy Company”, “AD Ports Group” un citi. Investīciju fonds fokusējas uz tādām jomām kā infrastruktūra, mobilitāte, pārtika un veselība. ADQ aktīvi paplašina savu klātbūtni arī ārvalstu tirgos, piemēram, 2021. gadā “Reuters” ziņoja, ka ADQ ar Francijas ekonomikas un finanšu ministriju noslēdza vienošanos par investīcijām Francijā 4,6 miljardu eiro apmērā.
“Sadarbība ar Tuvajiem Austrumiem prasa laiku un pacietību, ne tikai ģeogrāfiskā attāluma, bet atšķirīgās biznesa kultūras dēļ. Šīs tikšanās ir daļa no biznesa kultūras, jo Apvienotajos Arābu emirātos augstu vērtē personiskas attiecības, pacietību, vietējā tirgus un tā vajadzību izpratni. Latvijas investīciju aģentūras loma ir sekmēt šīs savstarpējās attiecības un mēs redzam, ka pakāpeniski tas nes arī rezultātus,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Pirmās AAE investīcijas Latvijā ienāca 2024. gadā, kad Liepājas Karaostas industriālajā parkā tika atklāta “Golden Field Factory LV” proteīna ražotne. Tajā tika ieguldīti aptuveni 16 miljoni eiro. Tiek plānots šādas ražotnes attīstīt arī citās Latvijas pilsētās.
Kopš 2020. gada Latvijas biomedicīnas jaunuzņēmums “Longenesis” ar saviem rīkiem atbalsta AAE nacionālo genoma iniciatīvu “Emirātu genoma programma” un vēl 2024. gadā teju 2000 jaunuzņēmumu konkurencē Dubaijā izcīnīja uzvaru konkursā “Supernova Challenge 2.0” un saņēma galveno balvu 100’000 ASV dolāru.
LIAA direktore norādīja, ka Latvijas uzņēmumi sāk pakāpeniski piedalīties iepirkumos AAE digitālo risinājumu jomā. “Latvijas uzņēmumiem ir kompetences, kas var risināt konkrētā tirgus vajadzības, ir sperti pirmie soļi, un mēs ceram uz labvēlīgu rezultātu,” piebilda Jāgere.
Darba vizītē uz AAE dodas arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, pārstāvji no Rīgas brīvostas pārvaldes un 15 uzņēmēji.
Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2025. gadā eksports uz AAE ir sasniedzis 78,97 miljoni eiro, bet 2024. gadā tas bija 97,42 miljoni eiro. Tikmēr imports šogad ir 5,89 miljoni, bet pērn – 24,94 miljoni eiro. Visvairāk tiek eksportēts elektriskās iekārtas un to detaļas, graudaugi, mēbeles, rotaļlietas, spēles un sporta piederumi, optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķiruģiski instrumenti un aparatūra, to daļas un piederumi, kā arī citas preču grupas.
Šogad Latvija un AAE atzīmē 30 gadus kopš nodibinātas abu valstu diplomātiskās attiecības. Latvijas–AAE Apvienotās ekonomiskās komitejas pirmā sēde pirmo reizi norisinājās 2019. gada 14.–17. decembrī.