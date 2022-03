Masaki Nakagava. Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. “Nespēju aptvert to nežēlību un netaisnību…”: Latvijā iemīļotais mākslinieks no Japānas Masaki Nakagava pirmo reizi dzied ukraiņu valodā Ieteikt







Japānā dzīvojošais Masaki Nakagava, kurš latviešu uzmanību līdz šim bija iekarojis, dziedot populāras dziesmas latviešu valodā, šoreiz pieļāvis izņēmumu – viņš pirmo reizi nodziedājis dziesmu ukraiņu valodā.

Savā kanālā “Youtube” Masaki ierakstījis divās valodās – latviešu un ukraiņu.

“Es zinu, ka daudzi no jums mani zina kā japāni, kurš dzied latviešu valodā, bet šoreiz no manis būs izpildījums ukraiņu valodā. Šī ir pirmā reize, kad izpildu ukraiņu dziesmu. Kad pirmo reizi izdzirdēju “Обійми” Океан Ельзи izpildījumā, vēl pat nesaprotot vārdu nozīmi, tā mani pārņēma līdz sirds dziļumiem.

Ceru, ka ar savu izpildījumu spēšu jums kaut nedaudz nodot savas emocijas. Nespēju aptvert to nežēlību un netaisnību, kurai šobrīd iet cauri Ukrainas tauta. Esmu pret putina agresiju Ukrainā! Nepaiet ne diena, kad nedomātu par Ukrainu vai to kā es, esot Japānā, varu palīdzēt, tādēļ katrs cents, kurš tiks saņemts no šī video skatījumiem tiks pārskaitīts Ukrainas Bruņotajiem spēkiem.

Слава Україні! Героям Слава!.

Привіт! Мене звати Масакі Накагава, я музикант з Японії, в основному співаю латиською мовою.

Я не можу повірити в жахливе і незаконне вторгнення, яке зараз відбувається в Україні.

Я проти агресії путіна в Україні! Мої щирі думки і молитви разом з вами, з Україною. Я думав, що я можу зробити як музикант, будучи далеко в Японії, і вирішив, що на підтримку українського народу зроблю кавер на пісню «Обійми» Океана Ельзі і всі гонорари за це відео підуть на користь Збройних сил України.

Слава Україні! Героям Слава!” – vēstīts pie Океан Ельзи dziesmas “Обійми” kaverversijas.