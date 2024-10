Publicitātes foto

VIDEO. “Off, done, finito, punkts!” Latvijā zināmi mūziķi par godu Skolotāju dienai izdod jautru dziesmu Ieteikt







Šonedēļ, par godu 5. oktobrī atzīmētajai Pasaules skolotāju dienai, Latvijā zināmi mūziķi – Annija Putniņa, Miks Galvanovskis un operdziedātāja Andžella Goba –ierakstījuši dziesmu “Sēde”. Tā izskan šajā rudenī atskaņotajā, jaunās skaņās atdzimušajā, mūziklā “Klase”. Lielās skatītāju intereses dēļ mūzikls oktobrī uz VEF kultūras pils skatuves 15. oktobrī piedāvās vairākas papildizrādes.

Reklāma Reklāma

Mūzikla režisors ir Juris Jonelis, savukārt mūzikas autors Jānis Ķirsis. Uz skatuves kāps ne tikai Annija Putniņa, Miks Galvanovskis un Andžella Goba, bet arī citi Latvijā iemīļoti mākslinieki – KATŌ, Dagnis Roziņš un Rīgas Doma kora skolas mūziklu nodaļas audzēkņi.

Dziesmā “Sēde” mūziķi apskata mūsu sabiedrībā plaši izskanējušo problēmu – skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecības. Skolotāji nereti jūtas aizvainoti par jauniešu izpratnes un cieņas trūkumu, tādēļ savstarpējās attiecības mēdz būt saasinātas. Radošā komanda cer, ka ar mūzikla palīdzību abām pusēm būs iespēja uz savstarpējām attiecībām paskatīties no malas un aizdomāties par to, kā tās uzlabot.

“Mūziklā iejūtos skolotāja lomā, kas man ir visnotaļ netipiski, jo vidusskolu pabeidzu vien pirms 8 gadiem. Ir interesanti pabūt “skolotāja kurpēs” un saprast, ka arī skolotājs ir tikai cilvēks, ar savām emocijām un pārdzīvojumiem. Skolēni par to bieži neaizdomājas, un vēlamies viņiem šo vēstījumu izrādēs nodot. Tāpat kā dzīvē, arī izrādē skolotājiem ir dažādi viedokļi. Tajā skaitā – par to, ko darīt ar jauniešiem, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus. Manuprāt, ir interesanti pavērot šo iekšējo diskusiju. It īpaši mūzikla apmeklētāji ir pārsteigti, ka tā atainota hip hopa mūzikas stilistikā, ”stāsta Miks Galvanovskis.

Singlu “Sēde” no izrādes albuma jau iespējams klausīties Youtube un Spotify. Izpilda Annija Putniņa, Miks Galvanovskis un Andžella Goba. Mūzika: Jānis Ķirsis. Vārdi: Dagnis Roziņš, Normunds Beļskis. Ieraksta producents: Jānis Ķirsis, RudeLies. Mix master: RudeLies. Video: Valdis Krūmiņš. Albums ar visiem mūzikla skaņdarbiem pie klausītājiem nonāks šī gada novembrī.