Sabiedrībā pazīstami ļaudis ierodas uz Olgas Rajeckas vērienīgo jubilejas koncertu Jūrmalā

VIDEO. Olgas Rajeckas vīrs Ivo atklāj, kā populārā dziedātāja uzvedas pirms koncertiem







Olga Rajecka ir viena no slavenākajām, talantīgākajām un viennozīmīgi – skatītāju iemīļotākajām latviešu estrādes dziedātājām. Viņas izpildītās dziesmas ir kļuvušas leģendāras, gluži tāpat kā viņa pati. Tomēr neskatoties uz to, ka Olga nesen atzīmēja savu 60.jubileju, viņa turpina kā enerģijas lādiņš dejot uz skatuves un turpina dziedāt tikpat skaisti kā visus šos gadus. Kā viņai tas izdodas, noskaidro Baiba Vītiņa no TV šova “Kad viņas satiekas”, kurai bija ekskluzīva iespēja ielūkoties Olgas Rajeckas jubilejas koncerta aizkulisēs.

Kā stāsta Olgas "pucētāja" un ilggadīgā draudzene Ināra – tieši viņa ir tā, kas jau daudzus, daudzus gadus tur rūpi gan par Olgas sapucēšanu pirms viņa iziet uz skatuves. "Viņai vajag tādu cilvēku, kam viņa uzticas," – teic Ināra un neslēpj, ka pirmās dziesmas vienmēr noklausās, jo pat Olgas balss intonācijā viņa jūt, vai viss ir kārtībā vai tomēr ne. Bet pēc tam jau skrien aizkulisēs, kur gatavo Olgai tērpus, kas jāpārvelk, rotaslietas un citas lietiņas, kas dziedātājai, uzstājoties, ir tik svarīgi.























































































































































































































































































































Bet Olgas Rajeckas vīrs Ivo Bankavs, kurš koncertos arī ir līdzās, stāsta: "Aptuveni divas dienas pirms koncerts Olgai sākas stress – par kleitām, par to, kā viss izskatīsies….". Viņam mājās arī bieži pirms tam esot jānovērtē, kas izskatās labāk, kas – nē. Jāpalīdz, bet viņš atzīst, ka, beigu beigās, protams, viss ir kārtībā.























































Olga Rajecka gatavojas saviem jubilejas koncertiem

Savukārt pati Olga saka, ka viņa bez savas komandas nevarētu vispār – ikviens cilvēks, kas viņai ir blakus koncertos, ir ļoti svarīgs: “Arī mana meita Marija, kura kopā ar mani ir daudzus, daudzus gadus. Tieši viņa man var pateikt – kā vajag un kā nevajag. Viņa var pateikt: “Mammu, tā nevajag darīt!””.

