Megana Mārkla un princis Harijs ierodas Ņujorkā, lai saņemtu balvu

VIDEO. Princis Harijs uzvarējis telefonu uzlaušanas lietā pret laikraksta “Daily Mirror” izdevēju. Kompensācija pārsniegs 160 tūkstošus eiro Ieteikt







Princis Harijs uzvarējis lietā pret laikraksta “Daily Mirror” izdevēju, kam tiesa piespriedusi izmaksāt Harijam vairāk nekā 140 000 sterliņu mārciņu (162 876 eiro).

Augstākās tiesas tiesnesis Timotijs Fankūrs norādīja, ka mediju kompānijā “Mirror Group Newspapers” telefonu uzlaušana daudzu gadu garumā bijusi “plaši izplatīta un ierasta prakse” un privātdetektīvi “bija neatņemama sistēmas daļa”, laikrakstiem nelikumīgi ievācot informāciju. Viņš norādīja, ka laikrakstu vadītāji zināja par šo praksi un to slēpa.

Tiesnesis paziņoja, ka laikrakstam jāizmaksā kompensācija Harijam par 15 no 33 tiesā aplūkotajiem rakstiem, kas tapa pateicoties nelikumīgi iegūtai informācijai. Tiesnesis arī lika laikrakstam izmaksāt papildus kompensācijas par Harijam radīto stresu un kaitējumu, lai atspoguļotu aizvainojumu un sašutumu par to, ka divi “Trinity Mirror” direktori zināja par šo darbību un to nepārtrauca.

“Tā vietā viņi pievēra acis uz notiekošo un slēpa to. Ja nelikumīgā rīcība tiktu pārtraukta, hercoga privātās informācijas ļaunprātīga izmantošana būtu beigusies daudz ātrāk,” norādīja tiesnesis.

Harijs tiesā prasīja 400 000 sterliņu mārciņu kompensāciju no “Mirror Group Newspapers”.

