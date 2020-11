Samanta Tīna uzzina, ka 2021.gadā varēs pārstāvēt Latviju “Eirovīzijā”. Foto: Ina Kronberga

VIDEO. Samanta Tīna pēc pašķiršanās no mīļotā vīrieša nevar "atkauties" no pielūdzējiem





Dziedātāja Samanta Tīna nenoliedzami ir viena no šarmantākajām pašmāju skatuves zvaigznēm. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka ziņa par to, ka viņa atkal ir brīvas sievietes statusā, liek pukstēt straujāk daudzu fanu sirdīm. Realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” jaunākajā sērijā, Samanta atklāja, ka, lai arī šobrīd dziedātājai nav aktuāli randiņi un jaunas attiecības, sociālajos tīklos viņa ik dienu saņem neskaitāmas vēstules no pielūdzējiem, kuri vēlas iepazīties.

“Esmu tavā rajonā. Ko dari pēc pus stundas? Aizšaujam uz jūru?” – šie ir tikai daži no mēģinājumiem, kurus sociālajos tīklos, lai uzrunātu un savaldzinātu Samantu, likuši lietā vīrieši.

“Mīļie vīrieši, variet man nerakstīt instagramā. Piedodiet, bet tas man šķiet bērnišķīgi. Nerakstiet man feisbukā un nerakstiet man citos sociālajos tīklos. Tas viss ir forši, mīļi, patīkami, bet es noteikti neesmu no tām sievietēm, kuras atsauksies uz instagram vēstuli un skries uz kafiju vai brauks uz jūru. Ar mani var iepazīties, ja, kā saka, tas ir likteņa pirksts – īstā vieta un īstais laiks. Ja ir lemts satikties, tad ir lemts satikties,” – pie saviem pielūdzējiem vēršas Samanta.

Tāpat viņa atgādina, ka patiesi šobrīd neesot ieinteresēta randiņiem, jo turpina ar savu draugu Nauri, ar kuru nesen pašķīrusies, strādāt pie abu attiecību stiprināšanas.

Samantas pārdomas skaties šajā video: