Svētajā zemē otrdien sākušās Ziemassvētku svinības, ko šogad aizēno karadarbība Gazas joslā. Pusdienlaikā (plkst.12.00 pēc Latvijas laika) no Jeruzalemes uz Bētlemi, kur saskaņā ar leģendu esot dzimis Jēzus Kristus, devās tradicionālā procesija. To vada katoļu baznīcas galva Svētajā zemē Pjērbatista Picaballa.

Christians process through the streets for Christmas, this time in silence pic.twitter.com/O5vY4bYxl0

Tāpat kā 2023.gadā kara dēļ Gazas joslā tradicionālās Ziemassvētku svinības Bētlemē, kas atrodas Rietumkrastā, ir visai pieklusinātas.

Pusnakts dievkalpojums, kā ierasts, notiks, taču citas publiskās svētku izpausmes ir atceltas, tajā skaitā izpaliek arī izgaismotā svētku egle, kas tradicionāli tiek uzstādīta laukumā pie pie Jēzus dzimšanas baznīcas.

Nenotiek arī svētku muzicēšana, kurā parasti piedalās mūziķi no visas pasaules.

Kara dēļ šogad Bētlemē faktiski nebūs arī neviena tūrista.

Christmas celebrations are canceled in the city of Jesus Christ's birth for the second year in a row.

On Friday in Bethlehem, in the occupied West Bank, Reverend Munther Isaac of the Evangelical Lutheran Christmas Church delivered a sermon titled "Christ is still in the rubble.” pic.twitter.com/EJLs3jGack

