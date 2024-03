VIDEO. Var skatīties atkal un atkal! Mazie korgiji mācās – kurš kuru pārspēs un tiks pie barības Ieteikt







Soctīklos citu suņu video vidū vērojams kāds klips, kurā veselam baram korgiju kucēnu dots atjautības uzdevums, kuru izejot, varēs tikt pie barības. Video ir tik amizants, ka to gribas skatīties vēl un vēl no jauna, vērojot, kā suņuki palēnām saprot, kas no viņa tiek gaidīts.

